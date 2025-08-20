Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Leipzigs Giovanna Hoffmann (M) trifft mit RB im Pokal auf einen Zweitligisten.
Leipzigs Giovanna Hoffmann (M) trifft mit RB im Pokal auf einen Zweitligisten. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Leipziger Fußballerinnen nach Andernach - Jena zu Chemie
Machbare Lose haben die Fußballerinnen der ostdeutschen Bundesligavereine im DFB-Pokal erhalten. Regionalligist Magdeburg lädt zum Elbe-Duell.

Frankfurt/Main/Leipzig.

Die Fußballerinnen von Bundesligist RB Leipzig müssen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals die Koffer packen. Die Mannschaft von Trainer Jonas Stephan ist beim Zweitligisten SG 99 Andernach gefordert, der in der vergangenen Spielzeit den elften Platz belegte. Gespielt wird zwischen dem 27. und 29. September. Das Endspiel findet am 14. Mai 2026 traditionell in Köln statt.

Nicht ganz so weit muss Bundesligist Carl-Zeiss Jena reisen. Die Thüringer treten bei Viertligist Chemie Leipzig an. Die Frauen des Regionalligisten 1. FC Magdeburg empfangen den Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV. (dpa)

