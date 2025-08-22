Leipzigs Problem mit Timo Werner

Bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig dreht sich derzeit alles um zwei Werner. Der eine will endlich loslegen, der andere nicht gehen.

Dass etwas Besonderes in der Luft liegt, ließ sich an eine Bagatelle ablesen. „Timo ist hier. Er hat mittrainiert. Er ist Teil der Mannschaft“, sagte Ole Werner, Trainer von RB Leipzig, über seinen Spieler Timo Werner. Das ist insofern ja eine Selbstverständlichkeit, da Werner einen üppig dotierten Arbeitsvertrag besitzt, der ihm 10...