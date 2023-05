Lettland gewinnt überraschend Bronze bei Eishockey-WM

Mit-Gastgeber Lettland hat sensationell die Bronzemedaille bei der Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen. Im Spiel um Platz drei rang der Außenseiter in Tampere Mitfavorit USA mit 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung nieder und feierte seine erste WM-Medaille überhaupt.

Kristians Rubins vom nordamerikanischen AHL-Team Calgary Wranglers war in der Overtime für die Letten der Siegtorschütze. Der Verteidiger traf nach 82 Sekunden in der Verlängerung und beendete damit die Partie. Zuvor hatte Rubins rund fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 3:3 erzielt.

Für die USA, die Erster in der deutschen Vorrundengruppe geworden war, endete die Weltmeisterschaft in Lettland und Finnland nach dem Halbfinal-Aus gegen Deutschland mit einer Enttäuschung und ohne Edelmetall. Im Halbfinale am Samstag hatte sich die deutsche Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis ebenfalls 4:3 nach Verlängerung gegen das US-Team durchgesetzt und sich die erste WM-Medaille seit 70 Jahren gesichert.

Deutschland trifft am Sonntagabend (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) im WM-Endspiel auf Rekordweltmeister Kanada. (dpa)