Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Letzte Vuelta-Etappe wegen Protesten abgebrochen

Es kam zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten.
Es kam zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Es kam zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten.
Es kam zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Radsport
Letzte Vuelta-Etappe wegen Protesten abgebrochen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch auf der letzten Etappe der Spanien-Rundfahrt gibt es propalästinensische Proteste. Das Rennen muss vorzeitig beendet werden. Es kommt zu Zusammenstößen auf Madrids Straßen.

Madrid.

Die letzte Etappe des Radrennens Vuelta á España ist wegen propalästinensischer Proteste abgebrochen worden. Die Organisatoren teilten weiter mit, es werde nach der 21. Etappe auch keine Siegerehrung geben. Zuvor hatten schon mehrere Medien wie der TV-Sender Eurosport und die spanische Zeitung "Marca" unter Berufung auf die Veranstalter vom Abbruch berichtet. Gesamtsieger ist der Däne Jonas Vingegaard.

An der Acht-Kilometer-Marke, die noch vor den Fahrern lag, hatten Demonstranten die Absperrungen durchbrochen und belegten die gesamte Straße. Es gab Zusammenstöße mit der Polizei, die nach eigenen Angaben mit 1.500 Kräften im Einsatz war. 

Knapp 60 Kilometer vor dem Ziel in der spanischen Hauptstadt Madrid hatte eine Gruppe von Demonstranten zudem erneut das Fahrerfeld blockiert. Die Menschen standen mit einem Banner auf der Straße. Einige Fahrer versuchten, um die Gruppe herumzufahren. Ein Profi wurde von einer Demonstrantin festgehalten. 

Das Hauptfeld kam zum Stehen. Es war zu sehen, wie der Gesamtführende Vingegaard nach einiger Zeit mit seinen Teamkollegen abklatschte und dann telefonierte.

Zeitfahren aus Sicherheitsgründen verkürzt

Die Proteste propalästinensischer Demonstranten waren ein zentrales Thema der diesjährigen Spanien-Rundfahrt. Sie bezogen sich auf das Vorgehen von Israel im Gazastreifen. Die Demonstranten kritisierten auch das Team Israel-Premier Tech, das im Verlauf des Rennens auf die Nennung von "Israel" auf seinen Trikots verzichtete. Ein Einzelzeitfahren war aus Sicherheitsgründen verkürzt worden. Bei einer weiteren Etappe gab es wegen Protesten im Zielbereich keinen Sieger. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:26 Uhr
2 min.
Chorfestival "chor.com" in Leipzig bekommt 240.000 Euro
Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) sieht das Geld im Bereich der Chöre, die unter der Coronazeit besonders litten, gut investiert.
Das Chorfestival "chor.com" zieht 2026 nach Leipzig - unterstützt mit 240.000 Euro vom Freistaat. Kulturministerin Klepsch erhofft sich langfristige Effekte.
13:03 Uhr
3 min.
Radprofi Schachmann kritisiert Vuelta-Proteste: "Absurd"
Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann verurteilt das Vorgehen der gewaltbereiten Demonstranten bei der Vuelta. (Archiv)
Die Schlussetappe der Spanien-Rundfahrt wird abgebrochen. Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann berichtet von den Geschehnissen und verurteilt das Vorgehen von Demonstranten.
04.09.2025
3 min.
Nach Vuelta-Eklat: Friedliche Proteste und Ausreißer-Sieg
Juan Ayuso gewann die zwölfte Etappe der Vuelta. (Archivbild)
Auch auf der zwölften Etappe der Spanien-Rundfahrt sind wieder viele palästinensische Fahnen zu sehen, es bleibt aber friedlich. Den Etappensieg holt sich ein Spanier.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:25 Uhr
1 min.
Straßenbahn-Fahrer muss in Plauen Vollbremsung einleiten: Es gibt Verletzte
Zu einem Unfall mit verletzten Straßenbahninsassen eilte die Polizei am Montagvormittag an die Syrastraße.
Zwei ältere Insassen der Tram wurden bei der Gefahrenbremsung verletzt. Was war passiert?
FP
Mehr Artikel