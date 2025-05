Letztes Meister-Hurra für Müller: "Merci! Servus! Bye Bye!"

In Lederhose und Dirndl feiern die Fußballer und Fußballerinnen des FC Bayern auf dem Rathaus-Balkon. Ganz zum Schluss wird es emotional.

München. Tausende Bayern-Fans haben insbesondere Vereins-Ikone Thomas Müller auf dem Münchner Marienplatz nach dem Gewinn des 34. Meistertitels gefeiert. "Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken für all die wunderschönen Jahre", sagte der 35-Jährige bei der Feier seines persönlich 13. und letzten Meistertitels als Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Müller wurde als letzter Spieler auf den Balkon gerufen. Es war der emotionale Höhepunkt der Feier mit den Meisterteams der Frauen und Männer, die in Dirndl oder Lederhosen gekleidet waren. Müller verneigte sich kurz, hielt beide Hände vor die Brust und stand dann beim "We are the Champions" ganz vorne vor den Teamkollegen, die erst schunkelten und später eine Polonaise starteten.

Ibiza: "Schön war's, super"

Auch den vieldiskutierten Ibiza-Trip einiger Meisterspieler sprach Müller noch scherzhaft an. "Schön war's, super! Sollten sich vielleicht einige Mannschaften eine Scheibe abschneiden, wenn sie mal 4:0 gewinnen wollen", sagte er einen Tag nach dem 4:0 zum Abschluss der Bundesliga-Saison gegen Hoffenheim.

Bei der Feier auf dem Rathaus-Balkon war neben dem Starensemble von Trainer Vincent Kompany auch das in dieser Saison noch erfolgreichere Frauen-Team nach dem erstmaligen Doublegewinn dabei. Zuletzt hatten die beiden Teams vor zwei Jahren gemeinsam am Marienplatz gefeiert. Torjäger Harry Kane stimmte vor den begeisterten Anhängern gemeinsam mit seiner englischen Landsfrau Georgia Stanway den Evergreen "Sweet Caroline" an.

Torjäger Harry Kane trägt die Meisterschale flankiert von Oberbürgermeister Dieter Reiter (l) ins Münchner Rathaus. Bild: Daniel Löb/dpa Torjäger Harry Kane trägt die Meisterschale flankiert von Oberbürgermeister Dieter Reiter (l) ins Münchner Rathaus. Bild: Daniel Löb/dpa

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gratulierte den beiden Münchner Meisterteams zuvor im Rathaus mit einem Fan-Schal um den Hals. Er sprach von einem "riesigen Vergnügen" und führte aus: "Wir haben drei Titel, die wir feiern können, zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg. Damit ist geklärt, wer in Deutschland die Nummer eins ist - bei den Männern und den Frauen."

Reiter sprach auch den 13-maligen Rekordmeister Müller an, der beim FC Bayern nach 25 Jahren als Spieler ausscheidet. "Lieber Thomas: Time to say goodbye", sagte der Oberbürgermeister. "Ich bedanke mich, dass ich so oft hier sein durfte. Ich bleibe euch erhalten - in welcher Form auch immer", entgegnete Müller. (dpa)