Letztes Real-Spiel für Modric? Kovac freut sich drauf

Sie spielten zusammen für Kroatien, später war Niko Kovac Luka Modrics Nationaltrainer. Als BVB-Coach kann Kovac nun dafür sorgen, dass Modrics Zeit bei Real Madrid am Samstag endet.

East Rutherford.

Obwohl er mit Borussia Dortmund die Karriere von Luka Modric bei Real Madrid endgültig beenden kann, freut sich dessen Landsmann Niko Kovac auf das Wiedersehen am Samstag. "Es wird mit Sicherheit sehr herzlich werden", sagte der BVB-Trainer vor dem Viertelfinale der Club-WM am Samstag (22.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) in East Rutherford in New Jersey.