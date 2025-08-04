Leverkusen bindet Torjäger Schick langfristig

Nach namhaften Abgängen kann Bayer Leverkusen einen wichtigen Verbleib vermelden: Torjäger Patrik Schick bleibt dem Vizemeister langfristig erhalten – und soll eine besondere Rolle einnehmen.

Leverkusen. Inmitten mehrerer namhafter Abgänge kann Bayer Leverkusen eine wichtige Personalie vermelden: Torjäger Patrik Schick verlängert seinen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag vorzeitig. Der Mittelstürmer unterzeichnet einen bis zum 30. Juni 2030 gültigen Kontrakt, wie der Bundesliga-Vizemeister mitteilte.

"Beim Aufbruch in den nächsten Zyklus von Bayer 04 sehen wir Patrik als einen Motor der Entwicklung. Er vereint fußballerische Extraklasse und eine außergewöhnliche Torquote mit großer internationaler Erfahrung und wird helfen, dem Kader die notwendige Stabilität und Struktur zu verleihen", sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes laut Vereinsmitteilung.

Auch Schick selbst zeigt sich entschlossen, noch mehr Verantwortung zu übernehmen: "Ich will und werde weiterhin meine Tore beisteuern, das ist meine Stärke. Darüber hinaus freue ich mich aber auch darauf, eine Stütze zu sein beim Aufbau einer neuen und titelfähigen Mannschaft", sagte der 29-Jährige. Seit seinem Wechsel zur Werkself im Jahr 2020 erzielte der 1,91 Meter große Angreifer in 168 Pflichtspielen 81 Treffer und lieferte zwölf Vorlagen. (dpa)