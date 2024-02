Leverkusen-Boss Carro: "Wir wollen das Maximale"

Das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München ist richtungsweisend für den Meisterschaftskampf, aber entscheidend ist es nicht. Da ist sich Bayers Clubchef Fernando Carro sicher.

Leverkusen.

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro sieht in dem Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) keine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf. Auch wenn Leverkusen bei einem Sieg in der Tabelle der Fußball-Bundesliga dann fünf Punkte Vorsprung auf den Rekordmeister hätte.