Leverkusen-Fehlstart mit ten Hag: 1:5 gegen Flamengos U20

Ten Hags Debüt verläuft alles andere als rund. Im brasilianischen Trainingslager unterliegt Bayer Leverkusen der U20 von Flamengo klar.

Rio de Janeiro.

Bayer Leverkusen hat gegen eine Junioren-Mannschaft das erste Spiel unter seinem neuen Trainer Erik ten Hag deutlich verloren. Im Trainingslager in Brasilien unterlag der Fußball-Bundesligist der U20 von Flamengo in einem Testspiel in Rio de Janeiro mit 1:5 (0:4).