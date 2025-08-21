Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Leverkusen holt Argentinier Echeverri und Franzose Badé

Der 19 Jahre alte Argentinier Claudio Echeverri (vorne) spielt kommende Saison für Bayer Leverkusen.
Der 19 Jahre alte Argentinier Claudio Echeverri (vorne) spielt kommende Saison für Bayer Leverkusen.
1. Bundesliga
Leverkusen holt Argentinier Echeverri und Franzose Badé
Leverkusen leiht Claudio Echeverri von Manchester City aus. Aus Sevilla kommt ein Innenverteidiger.

Leverkusen.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich vor dem Bundesligaauftakt noch mit zwei Spielern verstärkt. Der Club leiht den 19 Jahre alten Argentinier Claudio Echeverri von Manchester City aus. Der offensive Mittelfeldspieler kommt für eine Saison. Medienberichten zufolge gibt es keine Kaufoption für Leverkusen, da City den Profi derzeit nicht ganz abgeben will. Zudem kommt der französische Innenverteidiger Loic Badé vom FC Sevilla. Der Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2030.

"Für einen wie Claudio Echeverri kommen die Fußballfans ins Stadion. Seine Kreativität wird unserem Spiel neue, attraktive Facetten verleihen", sagte Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes über den 1,70 Meter großen Rechtsfuß. "Ein feiner Fußballer – sehr dribbelstark, mit Zug zum Tor und immer in der Lage, seine Mitspieler gewinnbringend einzusetzen." 

Echeverri ist in Leverkusen ein Kandidat für die halbrechte Offensivposition im 3-4-3-System des neuen Trainers Erik ten Hag. Nach dem Wechsel von Nationalspieler Florian Wirtz zum FC Liverpool haben in der Saisonvorbereitung auf dieser Position der Neuzugang von Hertha BSC, Ibrahim Maza, und Amine Adli gespielt. Adli wechselte aber zum englischen Erstligisten AFC Bournemouth. Auch Bayers zuletzt verletzter Neuzugang Malik Tillman kann auf dieser Position spielen, ebenso wie Nathan Tella.

ManCity hat für Echeverri gut 18 Millionen Euro bezahlt 

Manchester City hatte Echeverri im Januar 2024 für gut 18 Millionen Euro von River Plate aus Buenos Aires verpflichtet und direkt wieder an den Verein ausgeliehen. Erst Anfang 2025 wurde er nach Manchester geholt, erhielt bei City aber nur je einen Kurzeinsatz in der Premier League, im FA-Cup und bei der Club-WM.

"Dass ich jetzt beim deutschen Meister von 2024 in der Bundesliga und auch in der Champions League die nächsten Schritte machen kann, ist fantastisch", sagte Echeverri laut Vereinsmitteilung. Bei der Club-WM in den USA erzielte er einen Treffer für City. "Viele junge Profis haben bei Bayer Leverkusen schon den Sprung in die Weltspitze geschafft. Im kommenden Jahr will auch ich diesen Weg beschreiten und meinen Teil beitragen, um mit Bayer 04 Großes zu erreichen", betonte Echeverri.

In Badé hat Bayer einen jungen, aber schon recht erfahrenen Abwehrspieler bekommen. "Er war es gewohnt, in LaLiga in Spanien auch gegen absolute Weltklasse-Stürmer anzutreten. Loïc ist physisch kompromisslos und spielintelligent, eine absolute Verstärkung unserer Verteidigungslinie" sagte Rolfes. Für Sevilla absolvierte der 25-Jährige 79 Spiele in der höchsten spanischen Spielklasse, für Stade Rennes 46 Partien in der französischen Ligue 1. (dpa)

