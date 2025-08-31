Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Leverkusen holt Offensivtalent Ben Seghir aus Monaco

Eliesse Ben Seghir wechselt nach Leverkusen. (Archivbild)
Eliesse Ben Seghir wechselt nach Leverkusen. (Archivbild) Bild: Armando Franca/AP/dpa
Eliesse Ben Seghir wechselt nach Leverkusen. (Archivbild)
Eliesse Ben Seghir wechselt nach Leverkusen. (Archivbild) Bild: Armando Franca/AP/dpa
1. Bundesliga
Leverkusen holt Offensivtalent Ben Seghir aus Monaco
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bayer Leverkusen sichert sich mit Eliesse Ben Seghir ein Offensivtalent aus Monaco. Der Marokkaner unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Leverkusen.

Bayer Leverkusen hat Außenstürmer Eliesse Ben Seghir verpflichtet. Das 20 Jahre alte Offensivtalent kommt vom französischen Champions-League-Teilnehmer AS Monaco und unterschrieb bei der Werkself einen Vertrag bis 2030, wie der Bundesligist mitteilte. 

Laut Medienberichten soll Bayer eine Ablöse von über 30 Millionen Euro zahlen. Hinzu kommt eine Weiterverkaufsbeteiligung zugunsten der Monegassen, die bei zehn bis 15 Prozent liegen soll.

Der Linksaußen spielte in seiner Jugend für die französische U17, U18 und U19-Mannschaft und entschied sich 2024, künftig für die marokkanische Nationalmannschaft aufzulaufen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
26.08.2025
2 min.
Leverkusen verpflichtet Real-Legende Vázquez
Lucas Vázquez spielt künftig für Bayer Leverkusen. (Archivbild)
Bayer Leverkusen arbeitet weiter am Kader. Mit Rechtsverteidiger Lucas Vázquez hat der Verein nun einen sehr erfahrenen Spieler verpflichtet. Arthur und Hincapié könnten den Club noch verlassen.
29.08.2025
2 min.
Berichte: Leverkusen lässt Hincapie zum FC Arsenal ziehen
Piero Hincapie trägt wohl bald nicht mehr das Trikot von Bayer Leverkusen
Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht offenbar fest: Abwehrspieler Piero Hincapie wechselt Medienberichten zufolge zu einem englischen Topclub.
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
Mehr Artikel