Leverkusen holt U21-Champion Quansah aus Liverpool

Nach dem Abgang von Nationalspieler Tah zum FC Bayern holt Bayer Leverkusen einen neuen Abwehrspieler. Er ist einer der teuersten Transfers der Rheinländer und kommt als frischer Europameister.

Leverkusen. Bayer Leverkusen hat Abwehrspieler und U21-Europameister Jarell Quansah vom FC Liverpool verpflichtet. Der 22-Jährige unterschrieb beim Fußball-Vizemeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Quansah soll helfen, die Lücke zu schließen, die Nationalspieler Jonathan Tah mit seinem Wechsel zum FC Bayern München hinterlassen hat.

"Mit Jarell erhält unsere Abwehr ausgeprägte Dynamik, Tempo und Zweikampfhärte und einen weiteren, sehr wichtigen Baustein für die Werkself der Zukunft", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in einer Vereinsmitteilung. Quansah, der in Leverkusen die Rückennummer 4 erhält, wurde mit diesen Worten zitiert: "Es ist eine tolle Aufgabe und Herausforderung für mich, ein Teil des aktuellen Leverkusener Aufbruchs zu werden."

Einer der teuersten Zugänge in der Vereinsgeschichte

Medienberichten zufolge soll Quansah den Bundesligisten rund 30 Millionen Euro an Ablöse kosten. Damit wäre der Engländer einer der teuersten Zugänge in der Vereinsgeschichte. Quansah hatte mit dem Junioren-Nationalteam im EM-Finale in der Slowakei am Samstag (28. Juni) Deutschland besiegt.

Für Liverpool, das in diesem Sommer bereits Florian Wirtz und Jeremie Frimpong von Bayer 04 verpflichtet hat, absolvierte Quansah bislang 30 Partien in der Premier League. In der Champions League lief er viermal für die Reds auf. (dpa)