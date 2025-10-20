Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Leverkusen kämpft vor Duell gegen PSG mit Personalsorgen

Hat vor dem Spiel gegen Paris einige Ausfälle in seiner Mannschaft: Kasper Hjulmand. (Archivbild)
Hat vor dem Spiel gegen Paris einige Ausfälle in seiner Mannschaft: Kasper Hjulmand. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Hat vor dem Spiel gegen Paris einige Ausfälle in seiner Mannschaft: Kasper Hjulmand. (Archivbild)
Hat vor dem Spiel gegen Paris einige Ausfälle in seiner Mannschaft: Kasper Hjulmand. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Fußball
Leverkusen kämpft vor Duell gegen PSG mit Personalsorgen
Im Champions-League-Spiel gegen Paris muss Leverkusen auf mehrere Spieler verzichten. Trainer Kasper Hjulmand hofft noch auf zwei Rückkehrer.

Leverkusen.

Bayer Leverkusen kämpft vor dem Champions-League-Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit Personalproblemen. Neben Malik Tillman, der mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausfällt, stehen dem Fußball-Bundesligisten auch Nathan Tella und Lucas Vázquez am dritten Spieltag nicht zur Verfügung, wie Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) mitteilte.

Ein Einsatz von Patrik Schick und Jarell Quansah ist noch offen. "Wir werden morgen sehen. Es sieht von Tag zu Tag besser aus, aber sicher ist noch nichts", sagte Hjulmand über die zuletzt angeschlagenen Spieler, die am Montag am Abschlusstraining teilnehmen konnten.

Jonas Hofmann und Martin Terrier, die beim 4:3-Sieg in Mainz überzeugten, sind für den Wettbewerb nicht gemeldet. Außerdem fehlen die Langzeitverletzten Exequiel Palacios und Axel Tape. (dpa)

