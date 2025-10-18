Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Leverkusen und Hjulmand feiern 4:3 in Mainz

Torjubel für Leverkusen beim FSV Mainz 05.
Torjubel für Leverkusen beim FSV Mainz 05. Bild: Torsten Silz/dpa
Der Mainzer Flügelflitzer Paul Nebel macht Druck.
Der Mainzer Flügelflitzer Paul Nebel macht Druck. Bild: Torsten Silz/dpa
Nach über zehn Jahre Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Bayer-Trainer Kasper Hjulmand.
Nach über zehn Jahre Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Bayer-Trainer Kasper Hjulmand. Bild: Torsten Silz/dpa
Mainz darf gegen Leverkusen auch mal jubeln: Jae-Sung Lee trifft.
Mainz darf gegen Leverkusen auch mal jubeln: Jae-Sung Lee trifft. Bild: Torsten Silz/dpa
Torjubel für Leverkusen beim FSV Mainz 05.
Torjubel für Leverkusen beim FSV Mainz 05. Bild: Torsten Silz/dpa
Der Mainzer Flügelflitzer Paul Nebel macht Druck.
Der Mainzer Flügelflitzer Paul Nebel macht Druck. Bild: Torsten Silz/dpa
Nach über zehn Jahre Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Bayer-Trainer Kasper Hjulmand.
Nach über zehn Jahre Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Bayer-Trainer Kasper Hjulmand. Bild: Torsten Silz/dpa
Mainz darf gegen Leverkusen auch mal jubeln: Jae-Sung Lee trifft.
Mainz darf gegen Leverkusen auch mal jubeln: Jae-Sung Lee trifft. Bild: Torsten Silz/dpa
1. Bundesliga
Leverkusen und Hjulmand feiern 4:3 in Mainz
Ulrike John, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bayer Leverkusen bleibt einer der Bayern-Verfolger: Der Champions-League-Teilnehmer nutzt die Heimschwäche von Mainz 05. Kasper Hjulmand gewinnt dabei das dänische Trainer-Duell.

Mainz.

Bayer Leverkusen bleibt unter dem neuen Trainer Kasper Hjulmand in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen und hat dem FSV Mainz 05 das nächste Heimspiel vermasselt. Der Vizemeister feierte einen 4:3 (3:1)-Sieg, der am Ende aber noch in Gefahr geriet. Damit baute Bayer seinen Bundesliga-Rekord auf 37 Auswärtspartien in Serie ohne Niederlage aus.

Lee mit dem ersten Heimtor des FSV in dieser Saison 

Vor 33.305 Zuschauern in der ausverkauften Mainzer Arena sorgten der Spanier Grimaldo (11. Minute/Foulelfmeter und 45.+3), der neue Torjäger Christian Kofane aus Kamerun (24.) und Martin Terrier (87.) für die Treffer der Gäste. Der Franzose freute sich neun Monate nach seinem Achillessehnenriss über ein gelungenes Joker-Comeback und das späte Tor.

Jae-Sung Lee (34.) verkürzte mit dem ersten Mainzer Heimtreffer in dieser Saison, ehe Nadiem Amiri (72.) per Strafstoß das 2:3 gelang und dem eingewechselten Armindo Sieb das 3:4. Zu mehr reichte es für die frustrierten Mainzer nicht. 

Bayer-Kapitän Robert Andrich stellte mit seinem 38. ungeschlagenen Auswärtsspiel in Folge eine Bundesliga-Bestmarke auf und ließ die Ex-Münchner Philipp Lahm und Dante hinter sich. Der dieses Mal in der Abwehr beschäftigte Nationalspieler und seine Kollegen zeigten vor der nächsten Champions League-Herausforderung am Dienstag gegen Paris Saint-Germain einen lange souveränen, mitunter aber auch schludrigen Auftritt. 

Mainz steckt im Tabellenkeller

Die Mainzer verloren auch ihr viertes Heimspiel in dieser Saison, stecken weiter im Tabellenkeller fest. Beim nächsten Dämpfer in der Liga zeigten sie zu viele Fehler im Aufbau und gewannen zu wenige Zweikämpfe.

Bo Henriksen verlor jedenfalls das Duell gegen seinen dänischen Kollegen Hjuland, der vor gut zehn Jahren für kurze Zeit nicht besonders erfolgreich die Rheinhessen trainiert hatte. Der neue Leverkusener Chefcoach hat seit seinem Amtsantritt in Leverkusen aber nun 13 Punkte aus fünf Spielen geholt. 

Mainzer Keeper Rieß bedient

Lasse Rieß im Mainzer Tor als Vertreter des rotgesperrten Robin Zentner geriet gleich zu Beginn in den Blickpunkt. Erst lenkte der 24-Jährige eine Direktabnahme von Jonas Hofmann über die Latte. Beim Strafstoß von Grimaldo zum 1:0 für Bayer war er aber machtlos. Niklas Veratschnig hatte Hofmann zuvor zu Fall gebracht. So mussten sich die Gastgeber erst mal schütteln.

Als Flügelflitzer Paul Nebel an der Torauslinie von Edmond Tapsoba abgeräumt wurde, forderten die Mainzer vergebens einen Strafstoß. Und es kam noch schlimmer für den FSV: Eine herrliche Kombination der Leverkusener schloss Kofane zum 2:0 ab. Nationalspieler Nadiem Amiri versuchte dann, das Spiel seiner Mainzer nach vorn zu treiben - und zum Ende des ersten Durchgangs machte der FSV erstmals Druck.

Grimaldo wieder ganz cool

Als Bayer den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam, zog Lee zum Anschlusstreffer ab. Aber erneut Grimaldo, der von Hofmann freigespielt wurde, stellte mit dem 3:1 noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. 

In der zweiten Hälfte stellte sich Leverkusen auf Verwaltungsfußball ein, musste aber noch um den Sieg zittern. Phillipp Mwene war von Arthur zu Fall gebracht worden, nach Videobeweis durfte Amiri vom Punkt antreten. Auch als nach dem 4:2 alles klar schien, musste Bayer noch zittern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:25 Uhr
3 min.
Bayern gewinnt Topspiel gegen BVB - Verfolger-Trio siegt
Trifft schon wieder: Harry Kane
Bayern München bleibt auch nach dem Duell mit Borussia Dortmund ohne Punktverlust. RB Leipzig, der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen erledigen zuvor ihre Hausaufgaben.
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
19.10.2025
2 min.
Flekken beschwert sich über lässige Leverkusener
Eins von drei Gegentoren für Bayer-Keeper Mark Flekken (l).
Bayer Leverkusen hat in dieser Saison schon gut zusammen gefunden. Aber in Mainz lässt sich der Bayern-Verfolger drei Tore einschenken und muss zum Ärger seines Keepers noch zittern.
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
Mehr Artikel