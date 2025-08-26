Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Leverkusen verpflichtet Real-Legende Vázquez

Lucas Vázquez spielt künftig für Bayer Leverkusen. (Archivbild)
Lucas Vázquez spielt künftig für Bayer Leverkusen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Lucas Vázquez spielt künftig für Bayer Leverkusen. (Archivbild)
Lucas Vázquez spielt künftig für Bayer Leverkusen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
1. Bundesliga
Leverkusen verpflichtet Real-Legende Vázquez
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bayer Leverkusen arbeitet weiter am Kader. Mit Rechtsverteidiger Lucas Vázquez hat der Verein nun einen sehr erfahrenen Spieler verpflichtet. Arthur und Hincapié könnten den Club noch verlassen.

Leverkusen.

Bayer Leverkusen hat den spanischen Rechtsverteidiger Lucas Vázquez verpflichtet. Der 34-Jährige kommt ablösefrei, sein Vertrag bei Real Madrid war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen, wie der Bundesligist mitteilte. Vázquez unterzeichnete in Leverkusen einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag. Er wird bei der Werkself das Trikot mit der Rückennummer 21 tragen.

"Mit Lucas Vázquez verpflichten wir einen extrem erfahrenen Spieler, der in den zurückliegenden zehn Jahren mit Real Madrid alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab", sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes lauf Vereinsmitteilung. "Lucas wird durch seine fußballerische Raffinesse und besondere Routine großen Einfluss auf unser Spiel nehmen und zu einer Stütze unserer Mannschaft werden." 

Vázquez hatte nach zehn Jahren als Real-Profi die Königlichen im Sommer verlassen. Der neue Trainer Xabi Alonso, der von Leverkusen nach Madrid gewechselt war, hatte nicht auf eine Vertragsverlängerung gedrängt. Insgesamt kommt der neunmalige Nationalspieler auf 402 Pflichtspiele für den Weltklub, mit dem er in seiner Karriere 23 Titelgewinne feierte.

Weitere Transfers sind wahrscheinlich

Vázquez könnte nicht der einzige weitere Neuzugang bleiben. Nach Informationen des "Kicker" sollen die Rheinländer noch an Linksaußen Eliesse Ben Seghir von der AS Monaco und dem defensiven Mittelfeldspieler Ezequiel Fernandez vom saudischen Club Al-Qadisiya FC interessiert sein.

Zugleich drohen dem Club aber noch Abgänge. Rechtsverteidiger Arthur gilt als Kandidat beim französischen Erstligisten Paris FC. Mehrere Medien melden, Linksverteidiger Piero Hincapié stehe vor einem Wechsel in die Premier League, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur seien interessiert.

Auch Victor Boniface gilt als Verkaufskandidat. Sein Wechsel zur AC Mailand ist nach medizinischen Untersuchungen allerdings nicht zustande gekommen. Der 24-Jährige hatte in seiner Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse. Boniface, der schon im Winter wechseln wollte, bleibt nun erstmal in Leverkusen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:33 Uhr
2 min.
Neuzugang Vázquez will mit Leverkusen um Titel kämpfen
Neuzugang Vázquez will mit Leverkusen Titel gewinnen.
Nach zehn Jahren bei Real Madrid startet Lucas Vázquez bei Bayer Leverkusen neu. Was der erfahrene Neuzugang über seinen Start und die Ziele in der Bundesliga sagt.
21.08.2025
3 min.
Leverkusen holt Argentinier Echeverri und Franzose Badé
Der 19 Jahre alte Argentinier Claudio Echeverri (vorne) spielt kommende Saison für Bayer Leverkusen.
Leverkusen leiht Claudio Echeverri von Manchester City aus. Aus Sevilla kommt ein Innenverteidiger.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel