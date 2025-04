Leverkusener Ärger: Xhaka-Disput mit Fans und Taktik-Rätsel

In der vergangenen Saison verzückte Bayer Leverkusen. In diesem Jahr funktioniert in den entscheidenden Spielen wenig. Ärger mit den Fans sorgt für Erstaunen.

Bielefeld.

Das überraschende Pokal-Aus von Titelverteidiger Bayer Leverkusen beim Fußball-Drittligisten Arminia Bielefeld wirkt nach. Für Aufsehen sorgten unter anderem Bilder von einem heftigen Wortgefecht zwischen dem wild gestikulierenden Mittelfeldspieler Granit Xhaka und den mitgereisten Fans nach dem 1:2 (1:2) im Halbfinale des DFB-Pokals am späten Dienstagabend.

"Natürlich sind alle enttäuscht, und wir haben uns das anders vorgestellt. Das trifft uns alle, nicht nur die Fans", sagte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes zu der Szene in der ARD.

Verwunderung über Alonso-Taktik

Dem Doublesieger der vergangenen Spielzeit droht damit nun eine titellose Saison. In der Bundesliga liegt Bayer sechs Punkte hinter dem FC Bayern München, gegen den die Rheinländer auch in der Champions League ausgeschieden sind.

In den entscheidenden Spielen gab es dabei auch immer Kritik an der Taktik von Trainer Xabi Alonso, der in der Vorsaison noch europaweit gefeiert worden war und der als Kandidat für die Nachfolge von Trainer Carlo Ancelotti bei Real Madrid gilt.

Auch an Xabi Alonso gab es Kritik. Bild: Friso Gentsch/dpa Auch an Xabi Alonso gab es Kritik. Bild: Friso Gentsch/dpa

"Das ist mit Abstand das schlechteste Spiel in dieser Saison gewesen. Und das im wichtigsten Spiel. Wir haben es verkackt", sagte Nationalspieler Robert Andrich unter anderem. Anstatt auf die spielerischen Qualitäten zu vertrauen, agierte Bayer beim Drittligisten vor allem mit vielen langen Bällen, was zu Verwunderung geführt hatte. (dpa)