Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Leverkusens Andrich: Ich habe Kimmich früher gehasst

Andrich (links) und Kimmich haben sich über die Nationalmannschaft angefreundet. (Archivfoto)
Andrich (links) und Kimmich haben sich über die Nationalmannschaft angefreundet. (Archivfoto) Bild: Christian Charisius/dpa
Andrich (links) und Kimmich haben sich über die Nationalmannschaft angefreundet. (Archivfoto)
Andrich (links) und Kimmich haben sich über die Nationalmannschaft angefreundet. (Archivfoto) Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
Leverkusens Andrich: Ich habe Kimmich früher gehasst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Andrich und Kimmich spielen auf einer vergleichbaren Position und sind vergleichbar ehrgeizig. Dass die beiden Nationalspieler inzwischen Freunde sind, hätte zumindest Andrich nicht erwartet.

Leverkusen.

Dass Robert Andrich mal mit Joshua Kimmich und dessen Familie in den Urlaub fahren würde, hätte der Fußball-Nationalspieler noch vor wenigen Jahren selbst nicht erwartet. "Ich habe zu Joshua mal gesagt: „Ich weiß nicht, warum – aber ich habe dich gehasst“", berichtete der Bundesliga-Profi von Bayer Leverkusen der "Sport Bild". "Viele Freunde fragen mich auch heute noch, wie es sein kann, dass wir uns so gut verstehen." 

Andrich erzählte, er habe den Bayern-Profi nach dem zweiten oder dritten Mal bei der Nationalmannschaft besser kennengelernt. "Oft ist es so, dass man sich bereits ein Bild macht, bevor man die Person wirklich kennenlernt. Bei Josh war das so, da hatte ich Vorurteile – nicht gut. Das ist ein passendes Beispiel dafür, dass wir Fußballer häufig auf dem Platz als Person ein anderes Bild abgeben als im richtigen Leben."

Früher habe er sich an Kimmichs Verhalten auf dem Platz gestört. "Wir beide sind Typen, die im Spiel sehr verbissen aussehen, gelacht wird da weniger. Es hat mich an ihm gestört, dass er auf dem Platz schnell so negativ wirkt, wenn ihm etwas nicht passt", sagte Andrich. "Das mag halt nicht jeder, mir hat es anfangs gar nicht gefallen."

Samstag kommt es zum Duell der Kumpels

In der Bundesliga treffen die beiden Freunde am Samstag aufeinander, wenn Leverkusen beim noch ungeschlagenen Tabellenführer Bayern München zu Gast ist (18.30 Uhr/Sky). "Aktuell muss man sagen: Bayern
ist das Nonplusultra", sagte Andrich. "So richtig ist noch keiner nah dran, um ihnen Paroli zu bieten." Leverkusen hat allerdings saisonübergreifend seit 37 Spielen in der Bundesliga auswärts nicht mehr verloren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
2:7 – Leverkusen verliert wildes Tor-Spektakel gegen PSG
Erste Niederlage für Trainer Kasper Hjulmand.
Rote Karten, Elfmeter-Drama und Traumtore: Leverkusen liefert sich mit PSG ein wahres Spektakel. Am Ende ist es für Bayer 04 ein gebrauchter Tag und die erste Niederlage unter Trainer Hjulmand.
Jana Glose, dpa
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
16.10.2025
2 min.
Bayern-Leader Kimmich begeistert selbst BVB-Coach Kovac
Beifall für den Gegner: BVB-Coach Kovac ist Fan von Bayern-Profi Kimmich
Vor dem Topspiel lobt BVB-Coach Kovac den Bayern-Kapitän Kimmich: "Der beste Mittelfeldspieler, den Deutschland hat." Was Kimmich für ihn besonders macht.
Mehr Artikel