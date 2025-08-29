Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lewandowski kehrt in Polens Nationalelf zurück

Robert Lewandowski kehrt in Polens Nationalelf zurück. (Archivbild)
Robert Lewandowski kehrt in Polens Nationalelf zurück. (Archivbild) Bild: Petter Arvidson/Zuma Press/dpa
Fußball
Lewandowski kehrt in Polens Nationalelf zurück
Polens größter Fußballstar hat sich zuletzt mit dem Coach der Nationalelf zerstritten. Der verliert darüber seinen Job. Nun holt der neue Auswahltrainer den Stürmer wieder zurück.

Warschau.

Stürmerstar Robert Lewandowski kehrt in Polens Nationalelf zurück. Der neue polnische Auswahltrainer Jan Urban (63) hat den Angreifer des FC Barcelona für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande und Finnland berufen, wie Polens Fußballverband PZPN auf X mitteilte. Die Partien finden am 4. und 7. September statt.

"Ich möchte, dass wir mit einer weißen Weste in das Trainingslager starten. Robert Lewandowski wird Kapitän der Nationalmannschaft sein", wurde Urban zitiert. Diese Entscheidung sei endgültig, er betrachte das Thema Kapitänsbinde als abgeschlossen und werde es nicht weiter kommentieren. 

Im Juni hatte es Zoff um Lewandowski gegeben: Der damalige Nationalcoach Michal Probierz hatte dem 37-Jährigen nach langen Jahren als Teamführer die Kapitänsbinde weggenommen. Daraufhin erklärte der frühere Dortmunder und Münchner Profi seinen Rücktritt aus der Nationalelf.

Den Streit mit dem Star überstand Probierz nicht, er nahm nach Misserfolgen Mitte Juni seinen Hut. Lewandowski hat bislang 158 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 85 Tore erzielt. (dpa)

Mehr Artikel