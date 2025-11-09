Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lewandowski trifft dreifach – Barça rückt Real näher

Robert Lewandowski erzielte drei Treffer für den FC Barcelona beim Sieg in Vigo.
Robert Lewandowski erzielte drei Treffer für den FC Barcelona beim Sieg in Vigo.
Fußball
Lewandowski trifft dreifach – Barça rückt Real näher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Real Madrid kommt nicht über ein 0:0 hinaus, Barcelona siegt in Vigo. Was der Dreierpack von Robert Lewandowski für das Titelrennen bedeutet.

Vigo.

Dank eines Dreierpacks von Robert Lewandowski hat der FC Barcelona den Rückstand auf Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft wieder verkürzt. Das Team von Trainer Hansi Flick gewann bei Celta Vigo mit 4:2 (3:2) und liegt nach 12 Spieltagen noch drei Punkte hinter Real. Die Königlichen hatten sich zuvor mit einem 0:0 gegen Rayo Vallecano begnügen müssen.

Lewandowski hatte Barcelona in einer wilden ersten Hälfte in Vigo zweimal in Führung gebracht (10./37. Minute), doch die Gastgeber konterten jeweils umgehend. Jungstar Lamine Yamal (45.+4) stellte dann das 3:2 sicher, ehe Lewandowski mit seinem dritten Treffer (73.) für die Entscheidung sorgte. In der Nachspielzeit sah Frenkie de Jong noch die Gelb-Rote Karte, der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Damit sind die Katalanen wieder in Schlagdistanz zum Rekordmeister aus Madrid, der nach dem 0:1 in der Champions League beim FC Liverpool die zweite Enttäuschung binnen weniger Tage erlebte. "Wir wissen, wo wir stehen. Man muss wissen, wie man die guten und die schlechten Tage ausbalanciert. Die Saison ist noch lang", sagte Real-Trainer Xabi Alonso, der sich zuletzt ersten Zweifeln an seiner Arbeit stellen musste. (dpa)

