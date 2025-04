Lewandowski zieht sich Sehnenverletzung zu

Der FC Barcelona bezahlt den Heimsieg gegen Celta de Vigo teuer. Robert Lewandowski muss verletzt raus. Wie lange der Starstürmer ausfällt, steht noch nicht fest.

Barcelona. Der FC Barcelona muss vorerst auf Torjäger Robert Lewandowski verzichten. Wie der Tabellenführer der spanischen Fußball-Liga mitteilte, zog sich der 36 Jahre alte Stürmer beim spektakulären 4:3-Heimsieg gegen Celta de Vigo eine Sehnenverletzung zu. Dies hätten Tests am Ostersonntag ergeben. Wie lange Lewandowski ausfällt, hänge vom Genesungsprozess ab.

Der frühere Bundesligaprofi, der in bislang 31 Ligaspielen auf 25 Saisontore kommt, war am Samstag in der 78. Minute ausgewechselt worden. Das Team von Trainer Hansi Flick siegte schließlich durch ein Elfmetertor durch Raphinha in der Nachspielzeit. (dpa)