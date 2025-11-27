Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Leweling trifft doppelt: VfB siegt klar in Deventer

Die VfB-Spieler hatten Grund zur Freude.
Jamie Leweling machte ein starkes Spiel.
Im Block der VfB-Fans fehlten einige Anhänger.
Fußball
Leweling trifft doppelt: VfB siegt klar in Deventer
Von Thomas Eßer, dpa
Mit einem souveränen Sieg in den Niederlanden feiert Stuttgart eine Premiere in dieser Saison. Auf die Unterstützung einiger Fans müssen die Schwaben allerdings kurzfristig verzichten.

Deventer.

Mit Jamie Leweling in Topform hat der VfB Stuttgart einen wichtigen Schritt Richtung K.o.-Phase der Europa League gemacht. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß siegte bei den Go Ahead Eagles aus Deventer verdient mit 4:0 (2:0).

Für den VfB, der nun nach fünf Spielen neun Punkte hat, war es der erste internationale Auswärtssieg der Saison. Nationalspieler Leweling traf für die spielfreudigen Schwaben doppelt (20./35. Minute). Bilal El Khannouss (59.) und Badredine Bouanani (90.+3) waren gegen den niederländischen Pokalsieger ebenfalls als Torschützen erfolgreich. Wettbewerbsübergreifend ist Stuttgart nun vier Spiele in Serie ungeschlagen.

"Es waren meine ersten Saisontore. Ich will jetzt einfach darauf aufbauen und weiter Tore schießen. Kein Lob bitte", sagte Leweling schmunzelnd bei RTL. VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle freute sich über einen "ungefährdeten, souveränen Sieg", der seiner Meinung nach noch höher hätte ausfallen können.

Jamie Leweling machte ein starkes Spiel.
Jamie Leweling machte ein starkes Spiel.
Viele VfB-Fans reisen vor dem Spiel zurück

Auf den Rängen bot sich im De Adelaarshorst ein ungewohntes Bild. Nach Ärger bei der Busankunft traten zahlreiche VfB-Fans noch weit vor dem Spiel die Heimreise an. Organisierte Unterstützung wie sonst von den Ultras gewohnt, gab es für die Stuttgarter im Stadion mit Wellblech-Charme mitten im Wohngebiet nicht.

Im Block der VfB-Fans fehlten einige Anhänger.
Im Block der VfB-Fans fehlten einige Anhänger.
Auf dem Platz verzichtete Hoeneß nach dem 3:3 in Dortmund auf große Rotation. Lediglich Ramon Hendriks und Atakan Karazor rückten neu in die Startelf. Und die Gäste waren im niederländischen Nieselregen von Beginn an gut im Spiel. Stuttgart spielte immer wieder schnell in die Tiefe.

Stuttgarts starke linke Seite

Vor allem Maximilian Mittelstädt und Leweling sorgten über links für Alarm. Bei einer ersten dicken Chance übersah Leweling noch den besser postierten Lorenz Assignon und scheiterte an Jari De Busser im Tor der Go Ahead Eagles. Dann machte es der deutsche Nationalspieler besser. Nach einem Fehler der Gastgeber spielte es der VfB schnell und sehenswert. Deniz Undav setzte Leweling ein und der 24-Jährige traf zum 1:0.

Und Stuttgart machte weiter. Angelo Stiller schickte Leweling steil. Per Flachschuss ins linke Eck sorgte der Turbodribbler aus rund 18 Metern für das 2:0.

El Khannouss sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber zunächst etwas besser ins Spiel. Wirklich gefährlich wurden sie vor dem Tor von Alexander Nübel aber nicht. Mit dem dritten Treffer entschied der VfB die Partie dann endgültig. Undav legte im Strafraum ab auf El Khannouss und der 21-Jährige vollstreckte zum 3:0. In der Nachspielzeit legte Bouanani sogar noch einen drauf. (dpa)

