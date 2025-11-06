Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lichtblick beim 1:4: "Stütze" Can feiert BVB-Comeback

Emre Can (r) zeigte bei seinem Comeback gleich großen Einsatz.
Emre Can (r) zeigte bei seinem Comeback gleich großen Einsatz. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Fußball
Lichtblick beim 1:4: "Stütze" Can feiert BVB-Comeback
Lange hat Emre Can dem BVB gefehlt. Nun ist der Kapitän zurück. Seine Teamkollegen sprechen nach der Niederlage bei Manchester City über den besonderen Stellenwert des Kapitäns.

Manchester.

Emre Can ist wieder da. Das Comeback des 31-Jährigen nach langer Verletzungspause war der BVB-Lichtblick bei der heftigen 1:4-Niederlage der Dortmunder bei Manchester City in der Champions League. Rund fünfeinhalb Monate nach seiner letzten Pflichtpartie spielte der Defensivmann erstmals wieder mit. Trainer Niko Kovac wechselte Can nach 66. Minuten ein.

"Ich bin sehr froh, dass er wieder da ist. Er hilft uns enorm viel. Er ist unser Kapitän", sagte Nationalspieler Waldemar Anton. "Er macht viel für die Mannschaft. Er hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Ich bin sehr froh, dass er heute die Minuten bekommen hat."

Auch Abwehrkollege Nico Schlotterbeck freute sich. Ihn verbindet mit Can besonders viel. Die beiden hatten im Sommer gemeinsam verletzt an ihrer Rückkehr gearbeitet. "Er hat mich lange begleitet, war auch für mich eine Stütze, weil er einfach ein unfassbar guter Junge ist – menschlich und sportlich", sagte Schlotterbeck. "Ich freue mich, die nächsten Wochen wieder mit ihm zu spielen. Die Qualität von ihm hat uns gefehlt. Ich hoffe, er kommt auf das Niveau, auf dem er davor war." (dpa)

