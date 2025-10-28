Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lionel Messi über WM-Teilnahme 2026: "Möchte dabei sein"

Lionel Messi könnte auch bei der nächsten WM wieder für Argentinien spielen. (Archivbild)
Fußball
Lionel Messi über WM-Teilnahme 2026: "Möchte dabei sein"
Weltmeister Lionel Messi hat noch einiges vor. Der Argentinier bleibt bei Inter Miami - bis er 41 Jahre alt sein wird. Auch eine Teilnahme an seiner sechsten WM wird wahrscheinlicher.

Miami.

Superstar Lionel Messi denkt weiterhin an eine erfolgreiche Titelverteidigung mit Argentinien bei der Fußball-WM im kommenden Jahr. "Es ist etwas Außergewöhnliches, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, und ich würde es sehr gerne tun", sagte der 38-Jährige in einem Interview des US-Senders NBC. Eine klare Entscheidung habe er aber bislang nicht getroffen und müsse zunächst sehen, wie sich sein Körper in den nächsten Monaten verhält. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko wäre der Kapitän bereits 39 Jahre alt.

"Ich möchte dabei sein, mich wohlfühlen und meiner Nationalmannschaft einen wichtigen Beitrag leisten, wenn ich dabei bin", sagte Messi zu einer möglichen sechsten WM-Teilnahme: "Und ich werde das jeden Tag neu bewerten, wenn ich nächstes Jahr mit Inter Miami in die Saisonvorbereitung starte." 

Messi will noch mit 41 Jahren in Miami spielen

Er wolle sehen, ob er wirklich noch 100 Prozent geben kann, betonte der offensive Ausnahmekönner. Nur wenn es das Team besser macht, sei es für ihn sinnvoll, im Trikot der Albiceleste dabei zu sein. "Wir haben die letzte Weltmeisterschaft gewonnen, und es ist spektakulär, diesen Titel verteidigen zu können", sagte Messi. Für ihn sei es weiterhin "ein Traum, mit der Nationalmannschaft zu spielen, besonders bei großen Turnieren", sagte Messi.

Gerade erst hatte der langjährige Fan-Liebling des FC Barcelona seinen Vertrag bei Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer um drei Jahre verlängert. Er bleibt damit bis Ende 2028 beim Club von Mitbesitzer David Beckham. Messi wird dann 41 Jahre alt sein und denkt aktuell noch nicht an ein Karriereende. (dpa)

