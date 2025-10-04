Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Liverpool 1:2 bei Chelsea - Arsenal neuer Tabellenführer

Chelseas Joao Pedro (l) gegen Liverpools Virgil van Dijk.
Chelseas Joao Pedro (l) gegen Liverpools Virgil van Dijk. Bild: Ian Walton/AP/dpa
Chelseas Moises Caicedo (l) gegen Liverpools Dominik Szoboszlai.
Chelseas Moises Caicedo (l) gegen Liverpools Dominik Szoboszlai. Bild: Ian Walton/AP/dpa
Chelseas Reece James (r) gegen Liverpools Mohamed Salah.
Chelseas Reece James (r) gegen Liverpools Mohamed Salah. Bild: Ian Walton/AP/dpa
Chelseas Joao Pedro (l) gegen Liverpools Virgil van Dijk.
Chelseas Joao Pedro (l) gegen Liverpools Virgil van Dijk. Bild: Ian Walton/AP/dpa
Chelseas Moises Caicedo (l) gegen Liverpools Dominik Szoboszlai.
Chelseas Moises Caicedo (l) gegen Liverpools Dominik Szoboszlai. Bild: Ian Walton/AP/dpa
Chelseas Reece James (r) gegen Liverpools Mohamed Salah.
Chelseas Reece James (r) gegen Liverpools Mohamed Salah. Bild: Ian Walton/AP/dpa
Fußball
Liverpool 1:2 bei Chelsea - Arsenal neuer Tabellenführer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Liverpool steckt in der Mini-Krise. Bei Chelsea kassieren die Reds die dritte Niederlage in Serie und verlieren auch die Tabellenführung. Ein spätes Tor eines Youngsters lässt Chelsea jubeln.

London.

Der FC Liverpool hat die dritte Niederlage in Serie kassiert und die Tabellenführung in der Premier League verloren. Der englische Meister unterlag beim FC Chelsea nach einem späten Gegentreffer mit 1:2 (0:1). Der 18-jährige Estêvão erzielte den Siegtreffer für die Blues in der fünften Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte Cody Gakpo (63.) für die Reds den Ausgleich erzielt, nachdem die Blues durch Moises Caicedo (14. Minute) in Führung gegangen waren.

Chelsea von Beginn an dominant

Chelsea gab in dem temporeichen Spiel an der heimischen Stamford Bridge zunächst den Ton an und kam nach einer dominanten Anfangsphase durch Caicedos sehenswerten Distanzschuss in den Winkel zur verdienten Führung. In der ersten Halbzeit blieben die Gastgeber die aktivere Mannschaft, während Liverpool - ohne Florian Wirtz in der Startelf - nur selten gefährlich wurde. Kurz vor der Pause ließ Isak eine Kopfballchance ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste deutlich, auch dank des eingewechselten Wirtz. Der deutsche Nationalspieler sorgte für Belebung im Offensivspiel. Nach einem Angriff über Salah und Isak nutzte Gakpo seine Gelegenheit und traf aus kurzer Distanz. In der offenen Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg und vergaben jeweils gute Gelegenheiten. Schließlich gelang Chelsea doch noch der Lucky Punch.

Liverpool in der Mini-Krise

Damit steckt Liverpool, das unter der Woche in der Champions League mit 0:1 bei Galatasaray Istanbul und zuvor in der Liga 1:2 bei Crystal Palace verloren hatte, in einer Mini-Krise. Die Tabellenführung verlor das Team von Arne Slot an den FC Arsenal, der zuvor mit 2:0 (1:0) gegen West Ham United gewonnen hatte und auch die deutlich bessere Tordifferenz hat. Chelsea verbesserte sich auf den sechsten Tabellenplatz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Palace stoppt Liverpool: Glasner-Team siegt spät
Ismaila Sarr erzielte für Crystal Palace das 1:0 gegen den FC Liverpool.
Nach fünf Siegen fügt die Mannschaft eines ehemaligen Bundesliga-Trainers dem FC Liverpool die erste Saison-Niederlage bei. Der Champion trifft zwar erneut spät zum Ausgleich, verliert aber dennoch.
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
05.10.2025
2 min.
Zartes Lob für Wirtz, aber Liverpool steckt in der Krise
Ein Tor mit vollem Einsatz - aber zu wenig für den FC Liverpool.
Nach der dritten Niederlage steht mehr infrage beim FC Liverpool als Florian Wirtz. Medien erkennen Warnsignale schon vor der Mini-Krise.
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel