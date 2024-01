Liverpool auf dem Weg Richtung Ligapokal-Finale

Liverpool. Der FC Liverpool hat den ersten Schritt in Richtung Ligapokal-Finale gemacht. Die Reds von Trainer Jürgen Klopp siegten im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Fulham 2:1 (0:1).

Das Rückspiel in Fulham folgt am 24. Januar. Im anderen Halbfinal-Duell hatte der FC Middlesbrough am Dienstag ein 1:0 gegen den FC Chelsea geholt.

Curtis Jones (68.) und Cody Gakpo (71.) machten den Liverpool-Sieg perfekt, als sie innerhalb weniger Minuten den deutschen Keeper Bernd Leno überwanden. In der ersten Halbzeit war Fulham durch Willian in Führung gegangen (19.).

Klopp musste auf einige Leistungsträger wie den beim Afrika-Cup weilenden Torjäger Mohamed Salah oder den verletzten Trent Alexander-Arnold verzichten. (dpa)