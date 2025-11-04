Liverpool-Coup gegen Real - Arsenal siegt mit Rekord-Teenie

Der FC Liverpool hat seine Krise offenbar überwunden. Bei Real Madrid überzeugt nur der Torhüter. Ein 15-Jähriger vom FC Arsenal wird zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs.

Liverpool. Der FC Liverpool hat mit einem Erfolg gegen Rekord-Titelträger Real Madrid in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit Nationalspieler Florian Wirtz gewannen die lange Zeit kriselnden Reds gegen den Club aus der spanischen Hauptstadt mit 1:0 (0:0) und stehen zumindest über Nacht auf Rang sechs, punktgleich mit Real. Für die Königlichen und Xabi Alonso, der als Spieler mit Liverpool 2005 die Champions League holte und für den es eine Rückkehr an die Anfield Road war, war es die erste Niederlage als Real-Trainer in der Königsklasse.

Der überragende Real-Torhüter Thibaut Courtois bewahrte seine Mannschaft lange Zeit mehrfach mit Glanzparaden vor einem Rückstand. Gegen den Kopfball aus kurzer Distanz von Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister war dann aber auch der Belgier chancenlos (61. Minute).

Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde.

Der FC Arsenal zeigte sich beim klaren 3:0 (1:0) bei Slavia Prag unterdessen weiter in Topform und setzte dabei den jüngsten Spieler der Champions-League-Historie ein. Max Dowman löste mit 15 Jahren und 308 Tagen den Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko (16 Jahre und 18 Tage) ab.

Drei Wochen vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern holte das Team von Trainer Mikel Arteta durch zwei Tore von Mikel Merino (46./68.) sowie einem verwandelten Handelfmeter von Englands Nationalstürmer Bukayo Saka (32.) den vierten Sieg im vierten Spiel und blieb erneut ohne Gegentreffer.

Tottenham und Atletico siegreich

Arsenals Lokalrivale Tottenham Hotspur arbeitete sich durch ein klares 4:0 (1:0) gegen den FC Kopenhagen in der Tabelle weiter nach oben. Spurs-Torschütze Brennan Johnson sah die Rote Karte (55.). Auch Atletico Madrid kletterte durch ein 3:1 (1:0) gegen Union St. Gilloise, ist aber noch außerhalb der Plätze, die direkt zur Teilnahme am Achtelfinale berechtigen.

Juventus wartet auf ersten Erfolg

Juventus Turin kommt auch mit dem neuen Trainer Luciano Spalletti nicht in Schwung. Der noch sieglose italienische Rekordmeister kam gegen Sporting Lissabon lediglich zu einem 1:1 (1:1). Die AS Monaco holte sich mit einem 1:0 (1:0) bei FK Bodö/Glimt erstmals in dieser Spielzeit drei Punkte. Die PSV Eindhoven sicherte sich in der Nachspielzeit einen Punkt beim 1:1 (0:1) bei Olympiakos Piräus. (dpa)