Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Liverpool-Coup gegen Real - Arsenal siegt mit Rekord-Teenie

Liverpools Alexis Mac Allister trifft per Kopf gegen Real Madrid.
Liverpools Alexis Mac Allister trifft per Kopf gegen Real Madrid. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Mikel Merino trifft beim souveränen Auswärtssieg des FC Arsenal doppelt.
Mikel Merino trifft beim souveränen Auswärtssieg des FC Arsenal doppelt. Bild: Kamaryt Michal/CTK/dpa
Elfmeter-Schütze Bukayo Saka und der FC Arsenal eilen in der Champions League von Sieg zu Sieg.
Elfmeter-Schütze Bukayo Saka und der FC Arsenal eilen in der Champions League von Sieg zu Sieg. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei.
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde.
Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde. Bild: Kamaryt Michal/CTK/dpa
Liverpools Alexis Mac Allister trifft per Kopf gegen Real Madrid.
Liverpools Alexis Mac Allister trifft per Kopf gegen Real Madrid. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Mikel Merino trifft beim souveränen Auswärtssieg des FC Arsenal doppelt.
Mikel Merino trifft beim souveränen Auswärtssieg des FC Arsenal doppelt. Bild: Kamaryt Michal/CTK/dpa
Elfmeter-Schütze Bukayo Saka und der FC Arsenal eilen in der Champions League von Sieg zu Sieg.
Elfmeter-Schütze Bukayo Saka und der FC Arsenal eilen in der Champions League von Sieg zu Sieg. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei.
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde.
Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde. Bild: Kamaryt Michal/CTK/dpa
Fußball
Liverpool-Coup gegen Real - Arsenal siegt mit Rekord-Teenie
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Liverpool hat seine Krise offenbar überwunden. Bei Real Madrid überzeugt nur der Torhüter. Ein 15-Jähriger vom FC Arsenal wird zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs.

Liverpool.

Der FC Liverpool hat mit einem Erfolg gegen Rekord-Titelträger Real Madrid in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit Nationalspieler Florian Wirtz gewannen die lange Zeit kriselnden Reds gegen den Club aus der spanischen Hauptstadt mit 1:0 (0:0) und stehen zumindest über Nacht auf Rang sechs, punktgleich mit Real. Für die Königlichen und Xabi Alonso, der als Spieler mit Liverpool 2005 die Champions League holte und für den es eine Rückkehr an die Anfield Road war, war es die erste Niederlage als Real-Trainer in der Königsklasse.

Der überragende Real-Torhüter Thibaut Courtois bewahrte seine Mannschaft lange Zeit mehrfach mit Glanzparaden vor einem Rückstand. Gegen den Kopfball aus kurzer Distanz von Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister war dann aber auch der Belgier chancenlos (61. Minute).

Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde.
Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde. Bild: Kamaryt Michal/CTK/dpa
Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde.
Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde. Bild: Kamaryt Michal/CTK/dpa

Der FC Arsenal zeigte sich beim klaren 3:0 (1:0) bei Slavia Prag unterdessen weiter in Topform und setzte dabei den jüngsten Spieler der Champions-League-Historie ein. Max Dowman löste mit 15 Jahren und 308 Tagen den Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko (16 Jahre und 18 Tage) ab. 

Drei Wochen vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern holte das Team von Trainer Mikel Arteta durch zwei Tore von Mikel Merino (46./68.) sowie einem verwandelten Handelfmeter von Englands Nationalstürmer Bukayo Saka (32.) den vierten Sieg im vierten Spiel und blieb erneut ohne Gegentreffer.

Tottenham und Atletico siegreich

Arsenals Lokalrivale Tottenham Hotspur arbeitete sich durch ein klares 4:0 (1:0) gegen den FC Kopenhagen in der Tabelle weiter nach oben. Spurs-Torschütze Brennan Johnson sah die Rote Karte (55.). Auch Atletico Madrid kletterte durch ein 3:1 (1:0) gegen Union St. Gilloise, ist aber noch außerhalb der Plätze, die direkt zur Teilnahme am Achtelfinale berechtigen.

Juventus wartet auf ersten Erfolg

Juventus Turin kommt auch mit dem neuen Trainer Luciano Spalletti nicht in Schwung. Der noch sieglose italienische Rekordmeister kam gegen Sporting Lissabon lediglich zu einem 1:1 (1:1). Die AS Monaco holte sich mit einem 1:0 (1:0) bei FK Bodö/Glimt erstmals in dieser Spielzeit drei Punkte. Die PSV Eindhoven sicherte sich in der Nachspielzeit einen Punkt beim 1:1 (0:1) bei Olympiakos Piräus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
17:11 Uhr
2 min.
Vater Wirtz über Sohn Florian: Wird Preis rechtfertigen
Weiter im Fokus: Liverpools Florian Wirtz (l) fand gegen Real Madrid zu alter Stärke.
Trotz holprigem Start in Liverpool: Hans Wirtz ist überzeugt, dass sein Sohn die vielen Millionen wert ist. Was der Vater zur Entwicklung des Nationalspielers sagt.
11:24 Uhr
3 min.
Applaus für Wirtz: Sieg gegen Real als Liverpool-Wendepunkt?
Spieler und Fans des FC Liverpool hatten am Dienstag Grund zur Freude.
Liverpool schlägt den Rekordsieger der Königsklasse. Dabei überzeugt Florian Wirtz auch ohne Tor oder Assist. Der Trainer lobt den Nationalspieler. Am Sonntag wartet die nächste schwere Prüfung.
Thomas Eßer, dpa
Mehr Artikel