Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Liverpool feiert dank Salah vierten Liga-Sieg in Serie

Wirtz schaffte mit dem FC Liverpool den vierten Liga-Sieg in Serie.
Wirtz schaffte mit dem FC Liverpool den vierten Liga-Sieg in Serie. Bild: Tim Markland/PA Wire/dpa
Wirtz schaffte mit dem FC Liverpool den vierten Liga-Sieg in Serie.
Wirtz schaffte mit dem FC Liverpool den vierten Liga-Sieg in Serie. Bild: Tim Markland/PA Wire/dpa
Fußball
Liverpool feiert dank Salah vierten Liga-Sieg in Serie
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange Zeit sieht es so aus, als würde der FC Liverpool in Burnley erstmals in dieser Saison torlos bleiben. Doch dann trifft ein Superstar in der Nachspielzeit vom Punkt.

Burnley.

Der deutsche Fußballnationalspieler Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool den vierten Sieg im vierten Premier-League-Spiel gefeiert. Beim Aufsteiger FC Burnley gewann der englische Fußballmeister dank eines späten Handelfmeters mit 1:0 (0:0). Mohamed Salah verwandelte den Strafstoß in der fünften Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatten die Reds gegen die kompakte Abwehr der Gastgeber kein Mittel gefunden.

Liverpool beißt sich lange an Burnleys Abwehr fest

Mit Wirtz und dem ehemaligen Frankfurter Hugo Ekitiké in der Startelf begann Liverpool mit viel Druck. Gerade in der ersten Hälfte ließ das Team von Trainer Arne Slot aber die letzte Durchschlagskraft vermissen. Ein Kopfball von Ibrahima Konaté und ein Distanzschuss von Dominik Szoboszlai blieben die gefährlichsten Aktionen vor der Pause. Burnley hatte im Angriff wenig zu melden, verteidigte aber diszipliniert.

Im zweiten Durchgang erhöhte Liverpool den Druck. Chancen von Ryan Gravenberch, Cody Gakpo und Salah blieben jedoch ungenutzt. Auch die Joker Federico Chiesa und Andrew Robertson brachten nicht den erhofften Treffer. Bis Burnleys Hannibal in der Nachspielzeit einen Ball des früheren Leverkusener Jeremie Frimpong mit der Hand stoppte - und Salah vom Punkt doch noch für Jubel beim neuen und alten Tabellenführer sorgte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
2 min.
Wirtz und Liverpool jubeln spät: Irres 3:2 gegen Newcastle
Florian Wirtz (links) kämpft mit Sandro Tonali um den Ball.
Liverpool tut sich gegen Newcastle auch in Überzahl ungewöhnlich schwer. Florian Wirtz bleibt unauffällig. Für den zweiten Sieg in der englischen Liga reicht es trotzdem.
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:26 Uhr
2 min.
Chorfestival "chor.com" in Leipzig bekommt 240.000 Euro
Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) sieht das Geld im Bereich der Chöre, die unter der Coronazeit besonders litten, gut investiert.
Das Chorfestival "chor.com" zieht 2026 nach Leipzig - unterstützt mit 240.000 Euro vom Freistaat. Kulturministerin Klepsch erhofft sich langfristige Effekte.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
31.08.2025
2 min.
Liverpool gewinnt Topspiel - Entwarnung bei Wirtz
Liverpool-Neuzugang Florian Wirtz konnte dem Spiel seines Teams nur wenige Impulse geben.
In einem schwachen Spitzenspiel gelingt dem FC Liverpool ein später Sieg gegen Arsenal. Ein toller Freistoß entscheidet. Florian Wirtz humpelt vom Feld.
Mehr Artikel