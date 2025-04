Liverpool gewinnt Merseyside-Derby - Marmoush trifft

Der FC Liverpool tut sich gegen den FC Everton schwer, gewinnt aber dennoch. Ein früherer Frankfurter hält Manchester City in der Premier League auf Kurs.

Liverpool.

Diogo Jota hat den FC Liverpool wieder einen Schritt weiter zur englischen Meisterschaft geschossen. Im Merseyside-Derby der Premier League besiegten die Reds den Lokalrivalen FC Everton mit 1:0 (0:0). Der Portugiese traf nach 57 Minuten zum entscheidenden Tor. Nach dem Sieg behält Liverpool acht Spieltage vor Saisonende seinen Zwölf-Punkte-Vorsprung vor dem FC Arsenal, der bereits am Dienstag den FC Fulham mit 2:1 bezwungen hatte.

An der Anfield Road waren die Gastgeber zwar die bestimmende Mannschaft, hatten aber in der ersten Halbzeit eine Schrecksekunde zu überstehen. Beto nutzte zwar einen Fehler von Virgil van Dijk zu einem Schuss, doch der ging nur an den Pfosten.

Marmoush schießt City zum Sieg

Omar Marmoush (M) von Manchester City trifft gegen Torhüter Mads Hermansen von Leicester City zum 2:0. Bild: Dave Thompson/AP/dpa Omar Marmoush (M) von Manchester City trifft gegen Torhüter Mads Hermansen von Leicester City zum 2:0. Bild: Dave Thompson/AP/dpa

Manchester City hat seinen vierten Platz verteidigt. Omar Marmoush, im Winter von Eintracht Frankfurt zum Team von Trainer Pep Guardiola gewechselt, machte gegen den völlig harmlosen Tabellenvorletzten Leicester mit dem zweiten Treffer (29.) alles klar. Zuvor hatte bereits Jack Grealish für City getroffen. (dpa)