Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Liverpool gewinnt Topspiel - Entwarnung bei Wirtz

Liverpool-Neuzugang Florian Wirtz konnte dem Spiel seines Teams nur wenige Impulse geben.
Liverpool-Neuzugang Florian Wirtz konnte dem Spiel seines Teams nur wenige Impulse geben. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Liverpool-Neuzugang Florian Wirtz konnte dem Spiel seines Teams nur wenige Impulse geben.
Liverpool-Neuzugang Florian Wirtz konnte dem Spiel seines Teams nur wenige Impulse geben. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Fußball
Liverpool gewinnt Topspiel - Entwarnung bei Wirtz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem schwachen Spitzenspiel gelingt dem FC Liverpool ein später Sieg gegen Arsenal. Ein toller Freistoß entscheidet. Florian Wirtz humpelt vom Feld.

Liverpool.

Englands Fußball-Meister FC Liverpool hat das Topspiel der Premier League gegen Herausforderer FC Arsenal dank eines Traumtores für sich entschieden. Dominik Szoboszlai verwandelte in der 83. Minute der ansonsten wenig berauschenden Partie einen Freistoß aus rund 25 Metern direkt zum Siegtreffer für die Gastgeber. Liverpool gelang damit im dritten Ligaspiel der Saison der dritte Sieg, die Reds bleiben Spitzenreiter.

Lange brachten beide Teams in der Offensive nicht viel zustande. Auch Nationalspieler Florian Wirtz konnte dem Spiel der Liverpooler erneut nur wenige Impulse geben. Kurz vor Schluss humpelte der Rekord-Einkauf mit einer Oberschenkel-Blessur vom Feld und musste ausgewechselt werden.

Trainer Arne Slot gab aber hinterher Entwarnung. "Es war keine Verletzung, es war ein Willkommen in der Premier League! Nach 85 Minuten wusste er nicht, dass er an so vielen verschiedenen Stellen Krämpfe haben könnte, und genau das ist passiert", sagte der Niederländer. Dass Wirtz noch nicht sein volles Leistungspotenzial ausschöpft, sei laut Slot normal und ein Anpassungsprozess an die Premier League.

Ein Treffer von Hugo Ekitiké wurde wegen einer Abseitsstellung des Neuzugangs aberkannt (60.). Am Ende entschied so der Geniestreich von Szoboszlai.

Nächste Pleite für Manchester City

Eine weitere Enttäuschung musste Trainer-Ikone Pep Guardiola mit Manchester City hinnehmen. In Brighton bestimmten die Gäste zwar lange die Partie und gingen dank Erling Haaland in der 34. Minute verdient in Führung. Für den Norweger war es im 100. Premier-League-Spiel der 88. Treffer.

Doch James Milner glich für die Hausherren per Foulelfmeter (67.) aus, ehe der deutsche U21-Nationalspieler Brajan Gruda kurz vor Schluss Brighton sogar zum Sieg schoss. Für City war es im dritten Saisonspiel schon die zweite Pleite. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
25.08.2025
2 min.
Wirtz und Liverpool jubeln spät: Irres 3:2 gegen Newcastle
Florian Wirtz (links) kämpft mit Sandro Tonali um den Ball.
Liverpool tut sich gegen Newcastle auch in Überzahl ungewöhnlich schwer. Florian Wirtz bleibt unauffällig. Für den zweiten Sieg in der englischen Liga reicht es trotzdem.
08.08.2025
4 min.
Schnelle Titelpremiere? Wirtz schon Blickfang in Liverpool
Florian Wirtz ist der neue Hoffnungsträger in Liverpool.
Florian Wirtz begeistert schon die Liverpool-Fans. Die Erwartungen an den Rekord-Einkauf aus Leverkusen sind hoch. Holt er gleich seinen ersten Titel?
Philip Dethlefs, dpa
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
Mehr Artikel