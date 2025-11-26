Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Liverpool-Krise immer schlimmer - Viererpack für Mbappé

Hier kassiert der FC Liverpool das nächste Gegentor zuhause.
Hier kassiert der FC Liverpool das nächste Gegentor zuhause. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Hier kassiert der FC Liverpool das nächste Gegentor zuhause.
Hier kassiert der FC Liverpool das nächste Gegentor zuhause. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Fußball
Liverpool-Krise immer schlimmer - Viererpack für Mbappé
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An einem spektakulären Champions-League-Abend fallen in mehreren Spielen mehr als fünf Tore. Die Hauptdarsteller: der kriselnde FC Liverpool, Superstar Kylian Mbappé und PSG-Profi Vitinha.

Liverpool.

Die Krise des FC Liverpool setzt sich auch in der Champions League ungebremst fort. Gegen die PSV Eindhoven erlebten die Reds beim 1:4 (1:2) ein Heim-Debakel und rutschten in der Tabelle ab. Real Madrid dagegen konnte ein wildes Spiel bei Olympiakos Piräus dank eines Viererpacks des überragenden Kylian Mbappé mit 4:3 (3:1) gewinnen. In einem weiteren Tor-Spektakel erkämpfte sich Titelverteidiger Paris Saint-Germain einen 5:3 (1:1)-Erfolg gegen die Tottenham Hotspur. 

Den größten Dämpfer erlebte Liverpool, dessen Misere sich schon wenige Minuten nach dem Anpfiff fortsetzte. Nach einem Handspiel von Virgil van Dijk verwandelte Ivan Perisic (6. Minute) den fälligen Elfmeter zur Führung Eindhovens. Dominik Szoboszlai (16.) gelang per Abstauber zwar der frühe Ausgleich, doch Guus Til (56.) und Couhaib Driouech (73./90.+1) brachten PSV erneut in Führung. Nationalspieler Florian Wirtz fehlte im Kader der Gastgeber wegen einer Muskelverletzung.

Viererpack Mbappé, Dreierpack Vitinha

Die größte Vorstellung des Abends lieferte derweil Real-Superstar Mbappé ab. Nach der frühen Piräus-Führung durch Chiquinho (8.) hatte der Franzose die Partie mit einem Hattrick innerhalb von knapp sieben Minuten (22./24./29.) noch vor der Pause gedreht. Mehdi Taremi (52.) brachte die Griechen kurzzeitig wieder ran - bis Mbappé (60.) mit seinem neunten Treffer in der laufenden Königsklassen-Saison wieder erhöhte. Ayoub El Kaabi (81.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Real-Star Kylian Mbappé (rechts) erlebte einen überragenden Abend.
Real-Star Kylian Mbappé (rechts) erlebte einen überragenden Abend. Bild: Petros Giannakouris/AP/dpa
Real-Star Kylian Mbappé (rechts) erlebte einen überragenden Abend.
Real-Star Kylian Mbappé (rechts) erlebte einen überragenden Abend. Bild: Petros Giannakouris/AP/dpa

Spektakulär ginge es auch bei Mbappés Ex-Club PSG beim hart erkämpften Sieg gegen die Spurs zu. Der ebenfalls überragende Vitinha per Dreierpack (45./53./76., Handelfmeter), Fabian Ruiz (59.) und Willian Pacho (65.) sorgten letztlich für den Erfolg. Ein Tor von Richarlison (35.) und ein Doppelpack des ehemaligen PSG-Stürmers Randal Kolo Muani (50./72) reichten den Engländern nicht für einen Punktgewinn. Der eingewechselte Lucas Hernandez sah wegen einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit (90.+3) noch die Rote Karte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
2 min.
Mbappé und PSG fordern jeweils dreistellige Millionenbeträge
Vor dem Arbeitsgericht in Paris überzogen sich Kylian Mbappé und sein Ex-Club PSG mit hohen Millionenforderungen. (Archivfoto)
Es geht hoch her vor dem Pariser Arbeitsgericht im Streit zwischen Fußballstar Mbappé und seinem Ex-Club PSG. Beide wollen viele Millionen. Vorwürfe von Mobbing bis Vertragsbruch stehen im Raum.
26.11.2025
4 min.
Ehrenkodex der Ultras: Darum ist der Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue so eine große Sache
Die drei Führungsgruppen der Auer Ultraszene sollen von dem Fahnenklau betroffen sein, darunter die Erzbrigade.
Drei Führungsgruppen der Auer Ultraszene haben ihre Fahnen verloren. Der Fahnenklau sorgt in Fußballfankreisen und in Internetforen für mächtig Zündstoff. Aber warum? Ein Erklärstück.
Paul Steinbach
27.11.2025
3 min.
Hongkong-Hochhausbrand: Dutzende Tote und Hunderte Vermisste
Mindestens 44 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen.
Flammen fressen sich an den Fassaden von 32-stöckigen Wohngebäuden in Hongkong entlang. Mindestens 44 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Über das Schicksal vieler weiterer herrscht Unklarheit.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
27.11.2025
7 min.
Gondeln satt! - 15 Neuheiten in den Alpen
Die Gondeln fahren nach Bedarf: der "FlemX" im Schweizer Skigebiet Flims Laa nutzt die Ropetaxi-Technologie.
Weniger Warteschlangen, mehr Komfort: In Verbier, Zauchensee & Co bringen neue Bahnen und Recycling-Ideen frischen Schwung ins Skivergnügen. Welche Highlights jetzt locken.
Tom Nebe, dpa
01.11.2025
2 min.
Real Madrid dank Mbappé-Toren weiter unangefochten vorn
Kylian Mbappé (r) brachte Real Madrid mit seinen Toren auf Siegkurs gegen Valencia.
Vor dem Spiel präsentiert Kylian Mbappé den Real-Fans den Goldenen Schuh, dann trifft er sofort wieder.
Mehr Artikel