Liverpool siegt spät - PSG und Inter souverän

Beim Start in die Champions League hat der FC Liverpool kurz vor Schluss noch einen Sieg geholt. Souveräner machen es die Vorjahresfinalisten.

Liverpool/Paris. Nationalspieler Florian Wirtz ist mit dem FC Liverpool erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Dank eines späten Treffers von Virgil van Dijk (90. Minute +2) setzten sich die Reds mit 3:2 (2:1) gegen Atlético Madrid durch.

Andy Robertson (4.) und Mohamed Salah (6.) hatten Liverpool schnell auf den Erfolgsweg gebracht. Ein Doppelpack von Marcos Llorente (45.+3/81.) dämpfte dann aber die Stimmung an der Anfield Road - bis Kapitän van Dijk traf. Wirtz war in der 74. Minute ausgewechselt worden. Atlético-Trainer Diego Simeone sah in einer hitzigen Schlussphase noch die Rote Karte.

Doppelpack von Thuram

Titelverteidiger Paris Saint-Germain legte dagegen mit einem souveränen Sieg gegen Atalanta Bergamo los. Gegen die Italiener hatte PSG beim 4:0 (2:0) keine große Mühe. Marquinhos (3.), Khvicha Kvaratskhelia (39.), Nuno Mendes (51.) und Gonçalo Ramos (90.+1) erzielten die Treffer. Paris hätte noch höher gewinnen können, aber Bradley Barcola (44.) vergab einen Elfmeter kläglich.

Marcus Thuram (Mitte) erzielte beide Tore für Inter Bild: Patrick Post/AP/dpa Marcus Thuram (Mitte) erzielte beide Tore für Inter Bild: Patrick Post/AP/dpa

Vorjahresfinalist Inter Mailand setzte sich ebenfalls verdient mit 2:0 (1:0) bei Ajax Amsterdam durch. Ein Doppelpack des Ex-Gladbachers Marcus Thuram (42./47.) sorgte für den Sieg der Italiener. (dpa)