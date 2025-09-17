Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Liverpool siegt spät - PSG und Inter souverän

Marcos Llorente (rechts) machte beide Tore für Atlético Madrid
Marcos Llorente (rechts) machte beide Tore für Atlético Madrid
Fußball
Liverpool siegt spät - PSG und Inter souverän
Beim Start in die Champions League hat der FC Liverpool kurz vor Schluss noch einen Sieg geholt. Souveräner machen es die Vorjahresfinalisten.

Liverpool/Paris.

Nationalspieler Florian Wirtz ist mit dem FC Liverpool erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Dank eines späten Treffers von Virgil van Dijk (90. Minute +2) setzten sich die Reds mit 3:2 (2:1) gegen Atlético Madrid durch. 

Andy Robertson (4.) und Mohamed Salah (6.) hatten Liverpool schnell auf den Erfolgsweg gebracht. Ein Doppelpack von Marcos Llorente (45.+3/81.) dämpfte dann aber die Stimmung an der Anfield Road - bis Kapitän van Dijk traf. Wirtz war in der 74. Minute ausgewechselt worden. Atlético-Trainer Diego Simeone sah in einer hitzigen Schlussphase noch die Rote Karte.

Doppelpack von Thuram

Titelverteidiger Paris Saint-Germain legte dagegen mit einem souveränen Sieg gegen Atalanta Bergamo los. Gegen die Italiener hatte PSG beim 4:0 (2:0) keine große Mühe. Marquinhos (3.), Khvicha Kvaratskhelia (39.), Nuno Mendes (51.) und Gonçalo Ramos (90.+1) erzielten die Treffer. Paris hätte noch höher gewinnen können, aber Bradley Barcola (44.) vergab einen Elfmeter kläglich. 

Marcus Thuram (Mitte) erzielte beide Tore für Inter
Marcus Thuram (Mitte) erzielte beide Tore für Inter
Vorjahresfinalist Inter Mailand setzte sich ebenfalls verdient mit 2:0 (1:0) bei Ajax Amsterdam durch. Ein Doppelpack des Ex-Gladbachers Marcus Thuram (42./47.) sorgte für den Sieg der Italiener. (dpa)

