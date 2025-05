Lok Leipzig holt sich Meistertitel in Regionalliga Nordost

Bis zum letzten Spieltag war unklar, ob Leipzig oder Halle die Aufstiegsrelegation erreichen. Im Fernduell ist Lok nervenstärker.

Erfurt. Der 1. FC Lok Leipzig ist zum zweiten Mal nach 2020 Meister der Fußball-Regionalliga Nordost. Durch ein 4:2 (2:1) beim FC Rot-Weiß Erfurt sicherten sich die Schützlinge von Trainer Jochen Seitz am letzten Spieltag das Recht, am 28. Mai und am 1. Juni die Relegation zur 3. Liga gegen den Nord-Meister TSV Havelse zu spielen. Die erste Begegnung findet in Leipzig statt. Verfolger Hallescher FC unterlag derweil beim Greifswalder FC mit 0:4 (0:2).

Vor dem letzten Spieltag hatte Lok im Vergleich zum Tabellenzweiten Hallescher FC drei Punkte und sechs Tore Vorsprung. Eine Vorentscheidung zugunsten der Lok fiel bereits in Halbzeit eins. Der HFC lag nach 45 Minuten in Greifswald mit 0:2 durch zwei Treffer von David Voigt (16., 20.) zurück. Leipzig führte zu diesem Zeitpunkt in Erfurt mit 2:1. Damian Cevis (12.) und Stefan Maderer (42.) markierten die Treffer für die Sachsen, Obed Chidindu Ugondu (36.) hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Rot-Weiß getroffen.

Nach der Pause wurde es für Halle bitter. Soufian Benyamina (58.) und Pascal Schmedemann (85.) erhöhten auf 4:0 für Greifswald, was zur höchsten Saisonniederlage des Drittliga-Absteigers führte. Derweil sorgten Pasqual Verkamp (59.) und Djamal Ziane (87.) per Strafstoß alles klar. Rot-Weiß hatte diesen Toren nur noch ein Tor durch einen von Andy Trübenbach (66.) verwandelten Elfmeter dagegenzusetzen. (dpa)