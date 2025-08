Ärger um Sportplatz-Kündigung in Chemnitz geht weiter: Verein schreibt Offenen Brief an Stadtverwaltung und Stadträte

Nachdem die Mitglieder des TSV Germania die Anlage an der Markersdorfer Straße selbst wieder in Schuss gebracht hatten, mussten sie diese verlassen. Jetzt wünschen sie sich eine Klärung.

„Stellen Sie das Ehrenamt nicht ins Abseits!“ So lautet einer der Appelle, mit denen die Vorstandsmitglieder des TSV Germania Chemnitz einen Offenen Brief beenden, den sie an diesem Donnerstag an die Stadtverwaltung Chemnitz sowie sämtliche Stadtratsfraktionen geschickt haben. Anlass ist die Kündigung der Gebrauchsüberlassung für den...