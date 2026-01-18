Bei Comeback des einstigen Topscorers: Floor Fighters Chemnitz fegen ersten Gegner des Doppelspieltages aus der Halle

Gegen Schenefeld gewannen die Chemnitzer am Samstag klar mit 9:1. Der Finne Olli Vikman legte dabei in seiner „zweiten Heimat“ zwei Treffer auf. Bereits am Sonntag geht es für ihn und sein Team weiter.

Die Floorballer der Floor Fighters Chemnitz sind erfolgreich ins Jahr 2026 gestartet. Eine Woche nach dem 12:3-Erfolg im Achtelfinale des Deutschland Pokals gegen den SC Potsdam setzten sie sich auch in der Bundesliga durch und gewannen am Samstagabend mit 9:1 gegen den Tabellenachten Blau-Weiß Schenefeld. Damit setzt sich das Team im Spitzentrio... Die Floorballer der Floor Fighters Chemnitz sind erfolgreich ins Jahr 2026 gestartet. Eine Woche nach dem 12:3-Erfolg im Achtelfinale des Deutschland Pokals gegen den SC Potsdam setzten sie sich auch in der Bundesliga durch und gewannen am Samstagabend mit 9:1 gegen den Tabellenachten Blau-Weiß Schenefeld. Damit setzt sich das Team im Spitzentrio...