Der Finne Olli Vikman (Mitte) lief am Wochenende erstmals wieder für die Floor Fighters Chemnitz auf.
Der Finne Olli Vikman (Mitte) lief am Wochenende erstmals wieder für die Floor Fighters Chemnitz auf. Bild: David Reich
Update
Chemnitz
Bei Comeback des einstigen Topscorers: Floor Fighters Chemnitz gewinnen beide Heimspiele am Doppelspieltag
Von David Reich
0:00 Anhören

Gegen Schenefeld siegten die Chemnitzer Floorballer klar, es folgte ein hart erkämpftes 7:5 gegen Hamburg. Der Finne Olli Vikman legte dabei zwei Treffer auf und machte ein Tor selbst.

Die Floorballer der Floor Fighters Chemnitz sind erfolgreich ins Jahr 2026 gestartet. Eine Woche nach dem 12:3-Erfolg im Achtelfinale des Deutschland Pokals gegen den SC Potsdam setzten sie sich auch am Doppelspieltag in der Bundesliga durch und gewannen am Samstag mit 9:1 gegen Blau-Weiß Schenefeld. Am Sonntag ließen sie ein 7:5 gegen die ETV...
Mehr Artikel