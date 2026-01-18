MENÜ
Die Spieler der Chemnitz Crashers konnten am Samstag endlich wieder mit ihren Fans jubeln.
Die Spieler der Chemnitz Crashers konnten am Samstag endlich wieder mit ihren Fans jubeln. Bild: Celine Schellenberger
Chemnitz
Chemnitz Crashers finden mit Kantersieg gegen Eisbären Juniors zurück in die Erfolgsspur
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Der Eishockey-Regionalligist hat sein Heimspiel vor 800 Fans mit 13:1 gewonnen. Bereits an diesem Sonntag steht das nächste Spiel auf dem Plan.

Nach fünf bitteren Niederlagen in Folge hat Eishockey-Regionalligist Chemnitz Crashers wieder ein Ligaspiel gewonnen. Gegen die Eisbären Juniors Berlin schossen sich die Chemnitzer am Samstag den Frust der Pleitenserie aus den Gliedern und fegten den Gegner mit 13:1 vom Eis. Mit nun 24 Punkten sind die Chemnitzer Tabellenvierte und auf...
