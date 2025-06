Chemnitz wird in wenigen Tagen zur Bühne für deutsche Spitzentänzer

Ein zweitägiges Tanzspektakel findet am 14. und 15. Juni in der Stadthalle statt. Der Tanzklub Orchidee ist Veranstalter der Deutschen Meisterschaft. Der Wettbewerb ist für die Paare eine harte Nummer.

Das Parkett der Stadthalle wird am 14. Und 15. Juni von Spitzentänzern auf Herz und Nieren geprüft. 120 Paare aus ganz Deutschland kämpfen in der wohl anspruchsvollsten Tanzdisziplin um die Titel bei den Deutschen Meisterschaften. „Getanzt wird in der so genannten Kombination, das heißt hintereinander fünf Standard- und fünf...