Chemnitzer Basketballtrainer wird Teil eines gigantischen Projektes in seiner zweiten Heimat Japan

In Deutschland kennen Torsten Loibl in erster Linie die Sport-Experten, in Japan aber ist er eine Berühmtheit. Nun wird er Cheftrainer in einer Liga, die in den kommenden Jahren einiges vorhat.

Schreibtisch oder Sporthalle? Vor dieser schweren Entscheidung stand Torsten Loibl. Viele Jahre lang hat der Chemnitzer als Trainer im Basketball gearbeitet. Er war Anfang der 2000er-Jahre Landestrainer in Japan, einem Land, das schon längst zu einer zweiten Heimat für ihn geworden ist. Er war mit Unterbrechungen mehrere Jahre bei den Niners...