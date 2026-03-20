Chemnitzer Goalballer starten mit Titelambitionen – und einem „Küken“

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Die Goalballer Lara Knopke, Oliver Hörauf und Ayub Inaev beim letzten Training vor dem Bundesligastart am Samstag.
Die Goalballer Lara Knopke, Oliver Hörauf und Ayub Inaev beim letzten Training vor dem Bundesligastart am Samstag. Foto: Peggy Schellenberger
Juniorennationalspielern Lara Knopke (Mitte) mit ihrem Team: Trainer Sascha Timaeus, Michael Marciniak, Saipaudi Chugaev, Ayub Inaev, Oliver Hörauf und Martin Burkhardt. (von links). Es fehlen hier Rouven Schetelich und Lars Geithner.
Juniorennationalspielern Lara Knopke (Mitte) mit ihrem Team: Trainer Sascha Timaeus, Michael Marciniak, Saipaudi Chugaev, Ayub Inaev, Oliver Hörauf und Martin Burkhardt. (von links). Es fehlen hier Rouven Schetelich und Lars Geithner. Foto: Peggy Schellenberger
Oliver Hörauf spielt seit vielen Jahren für Chemnitz und die deutsche Nationalmannschaft.
Oliver Hörauf spielt seit vielen Jahren für Chemnitz und die deutsche Nationalmannschaft. Foto: Peggy Schellenberger
Die Goalballer Lara Knopke, Oliver Hörauf und Ayub Inaev beim letzten Training vor dem Bundesligastart am Samstag.
Die Goalballer Lara Knopke, Oliver Hörauf und Ayub Inaev beim letzten Training vor dem Bundesligastart am Samstag. Foto: Peggy Schellenberger
Juniorennationalspielern Lara Knopke (Mitte) mit ihrem Team: Trainer Sascha Timaeus, Michael Marciniak, Saipaudi Chugaev, Ayub Inaev, Oliver Hörauf und Martin Burkhardt. (von links). Es fehlen hier Rouven Schetelich und Lars Geithner.
Juniorennationalspielern Lara Knopke (Mitte) mit ihrem Team: Trainer Sascha Timaeus, Michael Marciniak, Saipaudi Chugaev, Ayub Inaev, Oliver Hörauf und Martin Burkhardt. (von links). Es fehlen hier Rouven Schetelich und Lars Geithner. Foto: Peggy Schellenberger
Oliver Hörauf spielt seit vielen Jahren für Chemnitz und die deutsche Nationalmannschaft.
Oliver Hörauf spielt seit vielen Jahren für Chemnitz und die deutsche Nationalmannschaft. Foto: Peggy Schellenberger
Chemnitz
Chemnitzer Goalballer starten mit Titelambitionen – und einem „Küken“
Von Peggy Schellenberger
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Die neue Bundesligasaison beginnt an diesem Samstag. Der Chemnitzer Ballspiel-Club ist dabei Ausrichter des ersten Spieltages. Für eine junge Dame erfüllt sich ein großer Traum.

"Auf geht´s, aber lasst mir bitte die Lara ganz", eröffnete Goalballtrainer Sascha Timaeus die letzte knackige Trainingseinheit des Chemnitzer Ballspiel-Clubs (CBC) in dieser Woche. Lara Knopke ist mit ihren 15 Jahren das Küken in der Männertruppe und rückte nun in den Kader der Bundesligamannschaft auf. Bei der paralympischen Sportart für...
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