Chemnitzer Goalballer starten mit Titelambitionen – und einem „Küken“

Die neue Bundesligasaison beginnt an diesem Samstag. Der Chemnitzer Ballspiel-Club ist dabei Ausrichter des ersten Spieltages. Für eine junge Dame erfüllt sich ein großer Traum.

"Auf geht´s, aber lasst mir bitte die Lara ganz", eröffnete Goalballtrainer Sascha Timaeus die letzte knackige Trainingseinheit des Chemnitzer Ballspiel-Clubs (CBC) in dieser Woche. Lara Knopke ist mit ihren 15 Jahren das Küken in der Männertruppe und rückte nun in den Kader der Bundesligamannschaft auf. Bei der paralympischen Sportart für... "Auf geht´s, aber lasst mir bitte die Lara ganz", eröffnete Goalballtrainer Sascha Timaeus die letzte knackige Trainingseinheit des Chemnitzer Ballspiel-Clubs (CBC) in dieser Woche. Lara Knopke ist mit ihren 15 Jahren das Küken in der Männertruppe und rückte nun in den Kader der Bundesligamannschaft auf. Bei der paralympischen Sportart für...