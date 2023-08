Das sind die Gegner der Niners Chemnitz im Europa Cup

Nach der Premiere in der vergangenen Saison mit vielen teils abenteuerlichen Reisen quer durch Europa und sogar nach Asien nehmen die Basketballer auch in der neuen Saison wieder am Europe Cup teil. Die Kontrahenten in der ersten Gruppenphase wurden am Dienstag ausgelost.

Was waren das für verrückte Reisen, welche die Basketballer der Niners Chemnitz in der vergangenen Saison unternommen haben, als sie ihre Premiere im internationalen Geschäft feierten. Nur drei Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga schafften die Niners im Frühjahr 2022 den Einzug in die Playoffs und damit auch die Qualifikation für den... Was waren das für verrückte Reisen, welche die Basketballer der Niners Chemnitz in der vergangenen Saison unternommen haben, als sie ihre Premiere im internationalen Geschäft feierten. Nur drei Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga schafften die Niners im Frühjahr 2022 den Einzug in die Playoffs und damit auch die Qualifikation für den...