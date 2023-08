Die neue Saison bei den Niners beginnt im Maisfeld - und im Behandlungszimmer

Ende vergangener Woche sind alle Spieler des Basketball-Bundesligisten in Chemnitz angekommen. Zunächst wurden sie auf Herz und Nieren gecheckt, an diesem Montag geht es erstmals in die Halle. Und vorher ging es ab in die Natur. Auch die neue "Wundertüte" aus den USA war dabei.

