Drei Siege in drei Spielen: Basketballerinnen der Chemcats Chemnitz starten optimal ins neue Jahr

Chemnitz
Mit dem 81:67 gegen die Bender Baskets aus Grünberg festigten die Chemnitzerinnen ihren Playoffplatz in der 2. Bundesliga. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können.
Besser konnten die Basketballerinnen der Chemcats nicht ins neue Jahr starten. Nachdem sie vor Weihnachten noch zwei bittere Pleiten in Bonn und gegen Osnabrück kassiert hatten und dadurch aus den Playoff-Rängen gerutscht waren, holten sie zum Start ins neue Jahr drei Siege aus drei Spielen. Nach den Erfolgen gegen Eimsbüttel und in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.