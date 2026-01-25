MENÜ
Lilly Küppers war beim Sieg der Chemcats gegen Grünberg zweitbeste Werferin für Chemnitz.
Lilly Küppers war beim Sieg der Chemcats gegen Grünberg zweitbeste Werferin für Chemnitz.
Lilly Küppers war beim Sieg der Chemcats gegen Grünberg zweitbeste Werferin für Chemnitz.
Lilly Küppers war beim Sieg der Chemcats gegen Grünberg zweitbeste Werferin für Chemnitz. Bild: Lisa Hoppe
Chemnitz
Drei Siege in drei Spielen: Basketballerinnen der Chemcats Chemnitz starten optimal ins neue Jahr
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Mit dem 81:67 gegen die Bender Baskets aus Grünberg festigten die Chemnitzerinnen ihren Playoffplatz in der 2. Bundesliga. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können.

Besser konnten die Basketballerinnen der Chemcats nicht ins neue Jahr starten. Nachdem sie vor Weihnachten noch zwei bittere Pleiten in Bonn und gegen Osnabrück kassiert hatten und dadurch aus den Playoff-Rängen gerutscht waren, holten sie zum Start ins neue Jahr drei Siege aus drei Spielen. Nach den Erfolgen gegen Eimsbüttel und in...
