Erster Bundesligasieg für Chemnitzer Floor Fighters nach packendem Penalty-Krimi

Doppelerfolg für die Chemnitzer Floorballer: Sowohl die Herren als auch die Damen haben ihre Heimspiele gewonnen. Für die Damen war es ein ganz besonderer Sieg.

In der Schlossteichhalle wurde am Sonntag gleich zweimal ordentlich gefeiert. Denn innerhalb nur weniger Stunden durften die Fans der Chemnitzer Floor Fighters gleich zwei Bundesligaerfolge ihrer Schützlinge bejubeln. Nicht nur die Herren nämlich gewannen das erste Heimspiel dieser Saison, sondern auch die Damen – und für sie war es ein ganz...