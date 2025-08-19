Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit dem Bulgaren Ivan Dimov steht ein Europameister im Kader der Chemnitzer Bundesliga-Gewichtheber. Ob sein Verein in der bald startenden neuen Saison aber auch antreten kann, ist offen.
Mit dem Bulgaren Ivan Dimov steht ein Europameister im Kader der Chemnitzer Bundesliga-Gewichtheber. Ob sein Verein in der bald startenden neuen Saison aber auch antreten kann, ist offen.
Chemnitz
Es fehlen 20.000 Euro: Chemnitzer Bundesliga-Gewichtheber bangen um ihre Zukunft und bitten um Hilfe
Von Knut Berger
Der Athletenclub ist seit 1992 Teil der 1. Bundesliga und wurde sechsmal Deutscher Meister. Jetzt steht die Teilnahme des Traditionsvereins an der kommenden Saison auf der Kippe.

In den Reihen der Gewichtheber des Chemnitzer AC stehen starke Männer und Frauen. Doch jetzt besteht die Gefahr, dass der Verein sich an einer enorm wichtigen Aufgabe verheben könnte. Das Budget für die kommenden Saison in der 1. Bundesliga ist noch nicht gesichert. Es besteht sogar die akute Gefahr, dass der Bronzemedaillengewinner der Saison...
