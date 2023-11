„Es hat nicht sollen sein“: Junger Ex-Profi bei den Amateuren froh

Simon Noah Roscher war einer der jungen Wilden, die beim stets klammen Chemnitzer FC eine neue Ära einleiten sollten. Der heute 21-Jährige wurde allerdings aussortiert und verabschiedete sich nach einer wilden Odyssee von seinem Profi-Traum.

Der Fuß zwickt. Noch immer. Simon Noah Roscher weiß nicht, was genau da schmerzt.Auch die Ärzte rätseln. Eine Entzündung sei es wohl. Aber es wirdbesser. Und so konnte der 21-Jährige am vergangenen Dienstag erstmals seit langer Zeit wieder die kompletten 90 Minuten durchspielen. In Radebeul. Im Nachholspiel der 6. Liga. Mit Handwerk...