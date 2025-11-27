Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Volker Lange (li.) übergibt nach 17 Jahren als Präsident des Chemnitzer Polizeisportvereines sein Amt an Miko Runkel.
Volker Lange (li.) übergibt nach 17 Jahren als Präsident des Chemnitzer Polizeisportvereines sein Amt an Miko Runkel. Bild: Peggy Schellenberger
Chemnitz
Ex-Bürgermeister ist neuer Präsident des Chemnitzer Polizeisportvereins
Von Peggy Schellenberger
Beim Chemnitzer Polizeisportverein (CPSV) gibt es einen Wechsel in der Führungsriege. Ex-Ordnungsbürgermeister Miko Runkel ist neuer Präsident des Traditionsklubs. Welche Pläne er hat.

17 Jahre lang leitete Volker Lange als Vereinspräsident die Geschicke des Chemnitzer Polizeisportvereins (CPSV). „Die ungerade Zahl spielt keine Rolle. Ich übergebe eine überaus runde Sache, wirtschaftlich, organisatorisch und sportlich gesehen“, sagt der 70-Jährige mit einem zufriedenen Lächeln. Mit dem ehemaligen Chemnitzer...
