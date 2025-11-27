Ex-Bürgermeister ist neuer Präsident des Chemnitzer Polizeisportvereins

Beim Chemnitzer Polizeisportverein (CPSV) gibt es einen Wechsel in der Führungsriege. Ex-Ordnungsbürgermeister Miko Runkel ist neuer Präsident des Traditionsklubs. Welche Pläne er hat.

17 Jahre lang leitete Volker Lange als Vereinspräsident die Geschicke des Chemnitzer Polizeisportvereins (CPSV). „Die ungerade Zahl spielt keine Rolle. Ich übergebe eine überaus runde Sache, wirtschaftlich, organisatorisch und sportlich gesehen", sagt der 70-Jährige mit einem zufriedenen Lächeln. Mit dem ehemaligen Chemnitzer...