Hartes Training statt Sommerferien: Chemnitzer Leichtathletin voller Vorfreude auf ihre EM-Premiere

Kommende Woche geht es für Luise Sommer mit zwei Vereinskollegen vom LAC Erdgas zu den Titelkämpfen der U 20 nach Finnland. Es ist die Belohnung für eine wichtige Entscheidung, die sie 2023 traf.

Zeit mit Freunden verbringen, in den Tag hineinleben, kaum Verpflichtungen haben – was für viele Jugendliche in den Sommerferien Alltag ist, darauf hat Luise Sommer in den vergangenen Wochen verzichten müssen. „Ich habe fast jeden Tag trainiert und hatte nicht wirklich viel von den Ferien. Aber ich weiß ja, für was ich dieses große Opfer...