Heimspiel für Lukas Knopf: Das fliegende Honigkuchenpferd und seine tollkühnen Freunde

Für den Mountainbiker und Youtubestar ist am Samstag ein Traum in Erfüllung gegangen: Der 28-Jährige hat eine Freestyle-Show in seiner Geburtsstadt Chemnitz mit organisiert. Und die hatte es in sich.

Motorradfahrer haben es gut. Okay – sie müssen bei ihren Sprüngen und Salti einen fahrbaren Untersatz unter Kontrolle halten, der um einiges schwerer ist als ein Fahrrad. Aber wenigstens müssen sie nicht nach jeder waghalsigen Aktion wieder auf einen zehn Meter hohen Turm steigen. Lukas Knopf musste das. Und er hat jeden einzelnen Aufstieg... Motorradfahrer haben es gut. Okay – sie müssen bei ihren Sprüngen und Salti einen fahrbaren Untersatz unter Kontrolle halten, der um einiges schwerer ist als ein Fahrrad. Aber wenigstens müssen sie nicht nach jeder waghalsigen Aktion wieder auf einen zehn Meter hohen Turm steigen. Lukas Knopf musste das. Und er hat jeden einzelnen Aufstieg...