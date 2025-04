Irre Halbfinalserie der Floor Fighters geht ins entscheidende Spiel: Voller Fokus auf den nächsten heißen Tanz

Im Kampf um den Einzug ins Finale der Deutschen Floorball-Meisterschaft steht es zwischen Chemnitz und Weißenfels 2:2. Im Spiel am Samstag ist alles möglich - sagt der Mann zwischen den Pfosten.

Am 16. März waren sie schon mit einem Bein im Finale, eine Woche später so gut wie draußen, nun geht es an diesem Samstag im Heimspiel um alles: Die Floorballer der Floor Fighters Chemnitz spielen in den Playoffs der Bundesliga gerade eine Serie gegen den UHC Weißenfels, die spannender kaum sein könnte. Das erste Spiel in der...