Keiner hält länger die Luft an: Chemnitzer siegt bei WM

Die Erfolgsgeschichte von Emil Lorenz beginnt in Portugal. Aber ganz ohne ihn. Victoria Oehme ist es, die in dem Land an der Algarve als Kind einige Jahre gelebt hat und quasi im Wasser aufgewachsen ist. "Ich war dort viel beim Tauchen, habe diesen Sport komplett für mich entdeckt", sagt die 24-Jährige, die erst vor wenigen Jahren wegen des...